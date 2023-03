Blízko české hranice byl v pátek ráno u Reichenthalu zastaven 35letý Čech v maskáčích s puškou, revolverem a více noži.

Rakouský policista. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Předtím byl pozorován v Bad Leonfeldenu a lidé informovali policii. Po krátkém pátrání více hlídek, psovodů a zvláštní jednotky SIG byl zastaven. Samonabíjecí pušku nesl na těle, revolver a nože na opasku. Zbraně se ukázaly jako nefunkční. Bylo mu zakázáno jejich předběžné držení a byl obviněn z rušení pořádku. Tvrdil, že plánoval několikadenní survival-trip, kurz přežití.

V sobotu ráno se na obchvatu A5 v Drasenhofenu stala dopravní nehoda s deseti zraněnými. Podle mluvčí dolnorakouského Červeného kříže Sonji Kellnerové kolidovaly dva malé autobusy. Pět osob utrpělo těžká zranění, pět lehká. Zranění byli dopraveni do blízkých nemocnic v Rakousku a v Čechách. Zasahovalo pět záchranek a jedna tísňová sanitka, na pomoc také dva vrtulníky a čeští záchranáři.

Rovnodennost - iluze?

Dvanáct hodin světlo, dvanáct hodin temno - podle pojmu rovnodennost mají být obě části identicky dlouhé. "To je ale jen teorie," píše DK.

Pozdě večer 20. března začne na celé severní polokouli astronomické jaro. Slunce stane krátce před 22.30 hodiny za této tzv. äquinoktii (rovnodennosti) kolmo nad rovníkem. Totéž se stane také na začátku podzimu. "Den je ale i při rovnodennosti ve skutečnosti všude na světě trochu delší než noc," říká astronom Wolter. Vysvětluje, že äquinoktie byla spočítána bez důležitého činitele, bez atmosféry Země. "Světlo se v atmosféře láme a Slunce je v blízkosti horizontu opticky ,přizdviženo´ kousek nahoru," říká. Prakticky to znamená, že na Zemi lidé vidí Slunce ráno už na nebi, ačkoliv leží ještě pod horizontem. A večer ještě svítí, i když už vlastně zmizelo. Délka dne by byla o äquinoktiích bez atmosféry skoro na sekundu přesně dvanáct hodin. My ale chceme naše dny vnímat samozřejmě se započítáním vzduchu, dodává.

Zápletku rovnodennosti dodává i to, že výpočty se vztahují ke středu Slunce. Ten ale nedosahuje horizontu přesně k jeho východu nebo západu - první a poslední jsou po několik minut vidět jeho horní okraje.

Rozdíly jsou i v jednotlivých místech. V Hamburku vyjde 20. března Slunce v 6.24 a zapadne v 18.32. V Mnichově začne den v 6.17 a setmí se v 18.25, a v Kölnu, kde bude vidět od 6.35, začne noc v 18.44…