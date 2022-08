Žena vítězkou

Poslední mistrovství světa pivních sommeliérů bylo v roce 2019 na Rimini. Zvítězila Elisa Rausová, tehdy 29letá, z Demminu v Meklenbursku-Předpomořansku. Vystudovala mediální vědy v Postupimi, od roku 2013 je tiskovou mluvčí pivní manufaktury Störtebecker ve Stralsundu a od roku 2016 sommeliérkou. K šampionátu se kvalifikovala jako třetí z mistrovství Německa 2018. Ve finále na Rimini zvolila k představení značku Westmalle Trappistenbier opatství v belgickém Malle a porotu naprosto přesvědčila odbornými znalostmi i emotivní šarmantní prezentací.

V rozhovoru se Süddeutsche Zeitung odpovídala i na otázku, kdy vypila své první pivo. "Bože, dobrá otázka… Teď přemýšlím, jestli to bylo v mém věku tehdy legální… V patnácti, šestnácti, odhaduji, při prvních privátních oslavách…," řekla. A jak jí to chutnalo? "Bylo to příliš hořké. Ale jen minimu chutná první lok čehokoliv vůbec nějak, to je u piva stejné jako u vína nebo kávy."

SZ namítl, že dnes nikdo nemůže jednoduše říci, tohle mi nechutná - to nikomu nepřísluší, lepší je říci, že tomu nerozumím. Rausová potvrzuje, že když jde o velmi speciální piva, je třeba k jejich posouzení určité pochopení. "Ke kyselým pivům například člověk musí nejprve dozrát. Do takových piv jsou ke zrání přidávány bakterie kyseliny mléčné a chuť tohoto nápoje není tak ,vyškolená´ - pivo přece spojujeme spíš s chmelovou hořkostí. Podobné je to s uzeným pivem, jaké je vařeno kolem Bambergu. Když k němu čichnete poprvé, pomyslíte spíš na špek nebo šunku než na pivo. Také na tento druh je třeba si nejprve zvyknout."

Pivní sommeliérství existuje už dlouho, ale titul zní pořád exoticky… Na to mistryně světa poznamenává, že sommeliérů jsou už tisíce na světě, jen v jejich pivovaru přes dvacet - je jím sládek, několik přespolních zástupců, jejich šéfkuchař… Školení trvá dva týdny, ráno od šesti do 23 hodin, akademie jsou v Gräfelfingu a v Salcburku.

Ubývá žen tvrdících, že nepijí pivo, podle Rausové také proto, že jejich obvyklá hláška, že je jim hořké, je lehce vyvratitelná - je mnoho druhů piva, které lahodí ženské chuti. Nejsou hořké, ale přesto jsou to piva…

Můžete si vlastně ještě nezaujatě objednat pivo, když si vyjdete? ptá se SZ, a Rausová přiznává, že je to těžší. "To začíná už tím, že při čepování vidím mnohé, co bych sama dělala jinak," říká. "Třeba mýtus ,sedmiminutové plzně´ je definitivně falešný. Dobré pivo se nesmí točit tak dlouho. Když má osvěžit a uhasit žízeň, jsou pro to určující kyseliny uhličité. Když pivo stojí sedm minut v teple šenku, chuťově mu to nic nepřidá. A co by se taky nikdy nemělo dělat - kohoutek pípy nořit do piva. Sklo o teplotě prostředí pivo ohřívá. Mělo by být proto vypláchnuto vždycky studenou, čistou vodou, která je zbaví prachu, a udržováno bez tuku. Ten je největším zabíječem pěny. Nikdy bych pivní sklo nedávala do myčky s nádobím."

A jak pivo vychutnávat?

"Pro posouzení je třeba více polknutí. Je důležité ,chování´ piva v ústech. Má se pustit na jazyk, aby zaměstnalo všechny chuťové buňky. To je dáno stavbou jazyka - jeho předkem chutnáme sladké, po stranách slané a kyselé, a teprve úplně vzadu vnímáme hořké látky. Právě u piv chmelově hořkých je důležité, aby dosáhly poslední části jazyka. Po polknutí pak jsou aroma společně zavnímána nosem a žaludkem…"