K 1. lednu 2022 bude 9,82 eura, půl roku nato 10,45 eura. Svaz německých odborů (DGB) ale požaduje už dlouho 12 eur za hodinu. "Ze 9,60 nemůže nikdo, ani na venkově, natož kolem velkoměst, zaplatit nájem, školní výlety dětí nebo jejich prázdninové zájezdy," řekl člen představenstva DGB Stefan Körzell. Platy pod dvanáct eur na hodinu znamenají chudnutí při práci.

Předsedkyně strany Levých Susanne Hennig-Wellsowová připojuje, že současné mzdy, které vedou k chudobě ve stáří, nemají nic společného s férovým ohodnocením práce. K zajištění minimálního důchodu by byl třeba plat 12,21 eura za hodinu. Linke požadují jeho zvýšení na třináct eur.

Red Bull ceněný

Energetický nápoj Red Bull je dál nejdražší rakouskou značkou. Podle výpočtu European Brand Institute (EBI) má cenu jako všechny další značky země v první desítce. Je jediným "Rakušanem" ve světových Top100.

K mladým Afgháncům

K identitě mladíků podezřelých ze zavraždění 13leté dívky ve Vídni přinesl Volksblatt další informace. Starší, dnes 18letý, byl několik let v péči krizového centra a pobýval v bytovém společenství. Ukončil základní povinnou školu a začal se učit kuchařem, ale přerušil pro onemocnění. Byl dál podporován při vzdělávání a při hledání zaměstnání. Naposledy měl místo v gastronomii. Druhý zadržený Afghánec, 16letý, přicestoval do Rakouska teprve 7. dubna a požádal o azyl, který jeho matka a sestra dostaly loni. Rakouská média informovala ve čtvrtek o zadržení třetího podezřelého, rovněž afghánského žadatele o azyl, hledán je ještě čtvrtý.

Doživotí za loupežnou vraždu

Zemský soud v Eisenstadtu poslal na doživotí do vězení 29letého muže, který 9. srpna v Mörbischi utopil 22letého z Burgenlandska v odvodňovacím kanále čistírny jezera Neziderského jezera. Napadl ho údery do obličeje a do břicha, pak ho odtáhl ke kanálu a tlačil pod vodu tak dlouho, než utonul. Odcizil mu asi 9500 eur, auto, dva mobily a hodinky. Čin popírá, ale porota ho hlasy 6:2 uznala vinným. Motivem byly podle žalobce jeho finanční problémy a dluhy. Obžalovaný naopak tvrdil, že poškozeného doprovázel k setkání se třemi Albánci, kterým dlužil, a utekl, když konflikt eskaloval.

Bylo ale zjištěno, že si muž začal půjčovat až koncem května, kdy ho obžalovaný zapletl do kreditů a namluvil mu, že během dvou týdnů mu vynesou dvojnásobek. Ten pak obviněnému poslal několik urgentních SMS, že chce své peníze vrátit. Mobil oběti byl nalezen u silnice, po které jel obžalovaný z Mörbische domů do okresu Bruck. Byl zřejmě vyhozen za jízdy z okna, je přesvědčen žalobce. U zadrženého se našla hotovost částečně ještě vlhká. Zemina na bankovkách jevila shodu s půdou na místě činu. Proti rozsudku se obžalovaný odvolal.

Přísná maminka

"Protože neuklidily v dětském pokoji, měla se jejich 41letá matka v úterý kolem 23.30 hodiny ve Vídni tak rozzlobit, že tři děti ve věku 12, 14 a 16 let zmlátila a ohrožovala je nožem," napsal linecký Volksblatt ze zprávy policie. 14letá dcera při tom utrpěla řezné rány na ruce, které jí ošetřila záchranka. Děti se před ní uzamkly v pokoji a zavolaly policii. Matka, státní občanka Ruské federace, byla vzata do vazby. Podle policejního mluvčího nebyla pod vlivem alkoholu ani drog. O děti se teď stará odděleně od rodiny žijící otec.

Hledal srnec osvěžení?

V úterý ráno spadl do bazénu v Leondingu (okr. Linec-venkov) srnec. Sousedé vyvolali poplach, hasiči zvíře zatlačili do kouta nádrže a podařilo se jim ho odtud vylovit. "Bezprostředně poté utekl čerstvě vykoupaný srnec do lesa," zaznamenal Volksblatt.

Zachraňovali srnce z bazénu.Zdroj: Deník/Volksblatt

60 let nehod

Od roku 1961 přišlo v Rakousku při 2,6 milionu dopravních nehod o život 85 426 lidí. Zraněno jich bylo 3,5 milionu, píše Volksblatt. Nejvíc mrtvých, 2948, bylo v roce 1972. V roce prvních statistik jezdilo zemí 1,4 milionu motorových vozidel, loni 7,1 milionu. Loňských 30 670 nehod je přesto o 42 % méně než v roce 1972, 37 730 zraněných je jen 48 % obětí rekordní sezony.