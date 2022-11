Dosud bylo Mikulášů objednáváno 600 až 700 za sezonu. Agentura má na svých internetových stránkách také oficiální popis práce vánočních hostů: "Cílem je figuru pokud možno realisticky ztělesnit a především dětem udělat radost. Při návštěvě domácnosti a adventních a vánočních pořadech například v obchodních domech chválí hodné děti nebo hravě napomínají nehodné…"

Nesrovnatelní zloději z Neapole

"Ti mají svou vlastní ,ligu´. To je vysoce profesionální kriminalita! To se nedá srovnat s obvyklými případy, které my tady máme," cituje Volksblatt soudce Philippa Krasu z vídeňského zemského soudu po vyhlášení rozsudku nad dvěma kriminálníky z Neapole ve věku 47 a 48 let. Za těžkou loupež, krádež a zločinné spolčení dostali čtyři a čtyři a půl roku.

"Se třetím krajanem, jehož identita je také známa, ale pátrá se po něm, se koncem března vydali do Rakouska," popisuje list. "Ubytovali se na falešná jména v luxusním hotelu ve Vídeňském Novém Městě a při pobytu neustále měnili SIM karty. Cíleně vyhlíželi potenciální oběti, které budily dojem movitosti. 22. března jim padly do oka ,hříšně drahé´ hodinky na zápěstí 64letého obchodníka. Nasedl do auta a dva ho následovali na motocyklu odcizeném v Německu a s falešnými čísly. Třetí čekal v autě. Když muž zaparkoval a chtěl vystoupit, seskočil jeden ze zlodějů z motorky, otevřel dveře vozu a řidiči násilím strhl z ruky hodinky značky Patek Phillipe v hodnotě 70 000 eur. Oloupený řekl, že všechno trvalo deset, patnáct sekund. ,,To byli profíci, okamžitě zmizeli…´

4. dubna byli ve vnitřním městě na pohybu dva obchodníci z Hongkongu se šperky, které nabízeli k prodeji v různých klenotnictvích. Italové je sledovali a následovali na motorce. Na Ringstrasse spustili akci. "Jeden rozbil zadní sklo jejich auta a vytáhl z vozu batoh se šperky v hodnotě přes 400 000 eur. ,Bylo to jako ve filmu,´ vypověděla svědkyně. Byla prý tak vyvedena z míry, že ji museli uklidňovat právě oloupení muži. "Řekli mi, že se nemám vzrušovat, že se to stává často, jsou na to školeni…" Poškození jsou už dlouho zpátky doma a na jejich slyšení soud rezignoval, když obžalovaní se v zásadě doznali. Odmítali jen obvinění ze spolčení - prý přijeli prodávat italské oblečení. Tomu ale soud neuvěřil. "Přijeli jste volvem. Moc místa na zboží v něm nebylo," poznamenal předseda senátu.

Obžalovaní byli vypátráni po pečlivém přeshraničním vyšetřování, s pomocí záběrů bezpečnostních kamer, vyhodnocení telefonního spojení a jejich pohybu. V září je v Itálii zatkli. Pocházeli z jedné čtvrti Neapole a znali se řadu let. Po hlavním líčení měl starší z nich jedno přání - jestli mohou sedět spolu v jedné cele, uzavřel DK.