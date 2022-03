Přes svou předčasnou smrt 5. srpna 1962 v pouhých 36 letech výrazně ovlivnila generace a ženská hnutí na celém světě, pokračuje list. A fascinuje dodnes - stále visí v mnoha bytech Warholův sedmitisk jejího portrétu…

Objekty vystavované v Iphofenu jsou od mannheimského sběratele Teda Stampfera. Expozice potrvá do 6. listopadu. Doplňuje ji selfie-point na náměstí, kde si každý může udělat fotografii s Monroeovou nejznámější scénou, s vlajícím bílým šatem na větrací šachtě metra… Výstava je otevřena út-so 10-17, ne 11-17 hodin, po zavřeno, vstupné je pět eur, děti tři eura. Ilustrační malba je od Alexandera Timofeeva.

Výstavu má i dort

Ohořený a popelem očerněný přečkal oříškový dort téměř bez další úhony bombový útok na Lübeck v roce 1942. Teď má vlastní výstavu, píše DK.

Ta nese název "Hořce sladký" a zahrnuje i další nálezy z města v letech 1942-2022. Dort je vystaven od čtvrtka v městském muzeu Holstentor. Archeologové jej našli loni v dubnu při vykopávkách ve starém městě - válku přečkal "mumifikovaný" ve sklepě. Na třetinu původní výšky seschlý, ale pořád s ozdobou drcených mandlí v karamelu…

Výstava dokumentuje i rekonstrukci tohoto jedinečného nálezu. Dům na Alfstraße 18 byl vybombardován v noci na Palmovou neděli 1942. Městští archiváři vycházejí z toho, že dort a káva zachráněné z rozvalin byly určeny k tomuto svátku. "Teď zákusek varuje před válkami," končí list.

Archeoložky Lisa Rennová (vlevo) a Doris Mührenbergová při práci.Zdroj: Deník/DK

Ubodal 111 ranami nožem…

V dolnobavorském Regenu usmrtil v ubytovně bezdomovců v noci v červenci somálský občan spoluobyvatele 111 ranami nožem a mrtvému odřezal hlavu. V době činu nebyl trestně odpovědný z důvodu paranoidní schizofrénie. Jeho obžalobu začal v pátek projednávat soud v Deggendorfu. Rozhodnutí by mohlo padnout koncem března. Jde o umístění pachatele na psychiatrii, napsal Donaukurier.

Zabila novorozeně

V Bayreuthu začal v pátek soud s 19letou matkou, která loni v červenci po porodu vložila holčičku do pytle na odpad a vyhodila ji do popelnice. Je obžalována ze zabití. Mrtvolka byla nalezena na skládce odpadu. Žena je ve vazbě, hlavní líčení je rozvrženo na deset termínů do konce dubna.

Spor o májku v Allgäu skončil

Jak náš web informoval, úřední soud v Kemptenu měl rozhodnout léta trvající spor kolem májky v Altusriedu. Nyní oznámil, že se strany dohodly na mimosoudním smíru.

Žaloval občan, že mu trus ptáků sedající na 27 metrů vysokém stromu znečisťuje pozemek. Jednání o smíru u soudu loni v květnu ztroskotalo, protože se nenašel znalec k posouzení tohoto problému. Na čem se strany nyní dohodly, soud neví, napsal DK. Starosta obce následně sdělil Bavorskému rozhlasu, že strom, z jehož zamýšleného "úhybného" přesunu jinam už sešlo, pár let ještě zůstane na místě, ale místní krojovaná skupina každým rokem do konce srpna seřízne jeho špici, takže se na ní nebudou moci na podzim shromažďovat (a "kadit" z ní) tažní ptáci.

Zájem o učení se němčině

Goetheho institut registruje enormní zájem o kurzy němčiny pro Ukrajince. Minulý týden bylo během 48 hodin vyprodáno 1800 míst, nejspíš v polovině dubna mají být vypsány další běhy. Zápisné je symbolické, sedm ukrajinských hřiven (0,25 eura). Čtyř- až desetitýdenní online nabídky míří na Ukrajince, kteří už jsou v Německu, ale i na zájemce, kteří jsou ještě na Ukrajině, píše DK. Lektoři institutu jsou ze sítě jazykových center kyjevského regionu, nebo na útěku.

Víkend fotbalové solidarity

Bavorský fotbalový svaz vyzval všechny aktivní fotbalisty včetně 4500 amatérských klubů v zemi, dobrovolné funkcionáře, diváky a rozhodčí k vydání dalšího společného znamení za mír a solidaritu s dary pro Ukrajinu. Získané prostředky doplní fotbalový svaz a nadace národního mužstva až do 200 000 eur. Už v minulých dnech přispěly národnímu fondu solidarity prostředky ve výši 1,1 milionu eur, teď následuje další "kolo".

"Při každém utkání, od mládežnických po zápasy A-týmů, mohou kluby sbírat dobrovolné příspěvky například do sponzorských boxů u vchodů a vyzývat k nim místními relacemi na stadionech a na sociálních kanálech," vyzývá svaz a zdůrazňuje, že účast na akci je dobrovolná a má přicházet od srdce. Fotbalový svaz vybrané částky až do 100 000 eur zdvojnásobí, ke 150 00 eur přidá dalších 100 000 atd. Obdobně přispěje nadace národního mužstva.

Tučnější eurojackpot

K desátému výročí vzniku Eurojackpotu rozšířilo 18 zúčastněných zemí pravidla. V tahu tento pátek v Helsinkách už bude horní hranice jackpotu až 120 milionů místo dosavadních 90 milionů. "V minulých deseti letech eurojackpot udělal ze 359 tipujících milionáře," píše DK. Z Německa jich je 192, z nich pět získalo maximum 90 milionů. "Prvním výhercem 90 milionů byl 15. května 2015 sázející z České republiky," dodává list.