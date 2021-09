"Běhat může každý kdykoliv, bez velkých příprav a samozřejmě i sám. Ve skupině při velké události jako Oberbank Linz Marathonu je běh ale docela jiný, velice jedinečný zážitek. Doufáme, že naše akce nadchne ještě víc žen pro tuto událost a přivede je k pravidelným startům v maratonu," řekla zemská radní Christine Haberlanderová.

"Že se to daří, je vidět i z přihlášek na tuto velkou sportovní událost 24. října," píší OÖN. Radost ze zájmu žen má i generální ředitel Oberbanky Franz Gasselsberger. Vysokou společenskou hodnotu závodu vidí ve dvou aspektech. "Zaprvé není žádný sport, při kterém by se spalovalo víc kalorií za stejnou dobu, a zadruhé je běhání velmi dobrou možností něco společně udělat pro zdraví," říká.

V roce 2019 dokončilo linecký maraton rekordních 173 žen. Letos jich prý bude ještě víc. "Aktuální studie RunRepeat analyzovala 2,3 milionu mezinárodní maratonů let 2009-2019. Mimo jiné zjistila, že průměrná rychlost běžců-mužů se snížila ve druhé polovině trati o 14,07 procenta, zatím co u žen jen o 11,49 %. Muži měli rychlejší závěry závodů, ale ženy běžely konstantnější tempo," připomínají OÖN.

Bude Týden mobility

Evropský týden mobility (ETM) je největší kampaň za zdravý pohyb na světě. Letos, kdy ETM slaví 20 let, její hlavní část proběhne 16.-22. září s tématem „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou aneb Cestovat zdravě = cestovat udržitelně".

Různá místa v Evropě k akci vyhlašují různá lákadla. V Laufenu například budou občané města 19. září moci jezdit zdarma celou sítí Jihovýchodních bavorských drah a vozit s sebou bicykl: Tratí je asi 550 kilometrů od regionu Salcburku po Pasov, Landshut a Mnichov. V Rakousku budou moci lidé ten den jezdit zdarma mezi Oberndorfem a Salcburkem. Městským autobusem Laufenu bude moci jezdit kdokoliv zdarma od 16. do 22. září. Organizátoři týdne prosí pracovníky všech úřadů, aby nechali stát auta alespoň den v garážích. Neděle 19. září má pak být kompletně bezautová.

15 let za výzvu k vraždě

V noci na pátek byl ve Welsu odsouzen k 15 letům vězení 31letý Afghánec, který v sociálních médiích oslavoval Talibán a vyzýval k vraždě lékařky v USA, která podle videa údajně spálila korán, informují OÖN.

"Odsouzený, který byl koncem září zatčen Cobrou, sice glorifikaci Talibánu přiznal, ale popíral vyzývání k vraždě," píše list. Před soudem uvedl, že tu ženu potrestá bůh. Spálením koránu udělala chybu, vyvolala v něm hněv a agresivitu. Převzal prý sice dvě videa o tom, ale neuložil je na svém facebookovém accountu. Záběry podle něho šířil neznámý třetí jako fake-news. Obžalovaný vypovídal s rozpory a i proto přísedící rozhodli o jeho vině. Rozsudek není pravomocný.

Nechal dvouletého "řídit"

Ve čtvrtek dopoledne zahlédl pasovský policista cestou do práce v Regenburské ulici, kde je povolena rychlost 50 km/h, jedoucí auto, v němž na klíně 44letého řidiče seděl jeho dvouletý syn, píše PNP. Podle údajů policie chlapec auto samostatně řídil. "Přivolaná hlídka povolila další jízdu, až když dítě opět sedělo v dětské sedačce. Otec teď musí počítat s pokutou," uzavírá list.

Neočkovaní v karanténě "za své"?

Podle bavorského ministra zdravotnictví Klause Holetschka by neočkovaní lidé, kteří musejí do karantény, neměli už mít nárok na odškodnění ztráty výdělku, píše PNP. "Když k neočkování nejsou zdravotní důvody, pak není důvod pro to, aby odškodnění ztráty výdělku hradili daňoví poplatníci," řekl v televizi ZDF. V Bavorsku vydali na tyto náhrady už 83 milionů eur.

Bádensko-Württembersko už tuto úpravu přijalo, protože do 15. září se tam každý mohl nebo ještě může nechat očkovat. V Porýní-Falcku to má platit od 1. října.

Na aktivisty už s obušky

Při demonstraci aktivistů za životní prostředí při autosalonu IAA Mobility v Mnichově došlo ke střetům s policií, píše PNP. V pátek dopoledne se asi sto demonstrantů pokusilo prolomit policejní uzávěru na Theresienwiese. Aby tomu zabránili, nasadili policisté obušky a pepřové spreje, uvedl list. Další akce proti IAA jsou hlášeny a policie ujišťuje, že proti trestnému jednání bude zasahovat konsekventně. "Policejní uzávěry nemají doporučující charakter," řekl mluvčí.

Mrtvá matka rok ve sklepě

66letý muž z oblasti Innsbrucku skrýval mrtvolu své 89leté matky přes rok ve sklepě, aby pobíral její důchod, napsala PNP. Obával se prý, že by bez těchto peněz o společný dům přišli. Po její smrti v červnu 2020 tělo překrýval v poslední době kočičí podestýlkou. Tělo tím bylo mumifikováno. Pitva ukázala, že demencí nemocná zemřela přirozenou smrtí.

Případ vyšel na světlo, když poštovní doručovatel chtěl důchod předat adresátce osobně. Když sociální pojišťovna věc oznámila, muž se doznal. Podle policie získal sociální dávky ve výši 50 000 eur. Je žalován z těžkého podvodu a rušení klidu zemřelých, uzavírá list.