Myšlenka na Walk od Fem, tuto hollywoodskou poctu, vznikla v roce 2008 v odezvě na to, že jen 48 z 1157 ulic města je pojmenováno po ženách. Až letos ji ale zrealizovaly z pověření výboru žen města linecké výtvarnice Margit Greinöckerová a Betty Wimmerová. Na chodník loni na podzim sanovaný firmou Swietelsky byly společností Eisenschutz umístěny fóliové šablony hvězd natřené barvami silničního značení odpovídající trvanlivosti a odolnosti proti skluznosti. Zlatou barvu k tomuto účelu vyvinula firma Okalin. Hvězdy nesou jména již zemřelých významných občanek města. Náklady byly limitovány do výše 35 500 eur. Seznam laureátek má být průběžně doplňován z návrhů veřejnosti až na 120. Informace o životě a díle oceněných žen jsou na webu města (www.walkoffem.at).

Autorky chodníku slavných žen Margit Greinöckerová a Betty Wimmerová.

"Devátého června se natlačilo dvanáct osob na foto pro tisk k otevření této cesty hvězd v městském Dunajském parku. Krátce před fototermínem projel úsekem kropicí vůz údržby města k očistění nové atrakce," napsaly links.news. "Jen třináct dnů po zahájení jsou hvězdy žen už ,kaput´. Walk of Fem je nyní spíš Walk of Shame, Chodníkem ostudy… Zlaté hvězdy se jmény významných osobností jsou zašpiněny, počmárány a poznamenány stopami pneumatik. Ve volebním roce beztak jako přehnaně působící PR-akce na efekt tak může být odložena do šuplíku katastrof."

.. a po vylepšení vandaly…

Země připlatí na řidičáky hasičů

Poté, když se ukázalo, že stále méně hasičů má řidičský průkaz C a může to způsobovat při zásazích problémy, hornorakouský rada Wolfgang Klinger a zemský svaz hasičů vypracovali model umožnění členům jednotek zdarma získat oprávnění pro řízení hasičských vozidel nad 7,5 tuny, napsaly OÖN. Zemský rozpočet podporuje tyto kurzy částkou až 400 000 eur ročně. Dosud příležitosti využilo 650 členů dobrovolných sborů hasičů.

Zavraždili školačku Afghánci?

Jak náš web informoval, byla v sobotu ráno nalezena ve Vídni mrtvá 13letá školačka z Tullnu, opřená o strom. Svědkové navedli vyšetřovatele na stopu dvou mladých Afghánců ve věku 16 a 18 let. Jak řekl v úterý dopoledne ministr vnitra Karl Nehammer, jeden z nich už byl trestán a ztratil tak statut ochrany před případným ohrožením ve své vlasti. Jeho odvolání dosud není vyřízeno.

Dívka oba mladíky znala a šla s nimi dobrovolně do bytu nedaleko pozdějšího nálezu jejího těla. Tam jí podali drogu a zneužili. Bližší okolnosti její smrti a přepravy z bytu zatím nejsou objasněny. Podle policie bylo pachatelů možná víc. Výslechy podezřelých budou až v úterý. Slyšeni nebyli ani rodiče oběti, jsou v péči krizového intervenčního týmu. Zprávy tisku, že děvče nebylo přes noc doma poprvé, nechtěla kriminálka komentovat.

Přes Alpy o závod

38letý Švýcar Christian "Chrigel" Maurer z Adelbodenu posedmé vyhrál dobrodružný závod Red Bull X-Alps, napsaly OÖN. 33 sportovců ze sedmnácti národů čekalo 1238 kilometrů přes Alpy "po svých" s bivaky nebo paraglidem. Startovali v neděli v Salcburku a u Mont Blanku se otáčeli k cíli v Zell am See. Trasa byla oznámena v březnu, svou cestu si ale musel každý zvolit. Každý jejich krok po kontrolních bodech "cikcak" horským masivem byl zaznamenán Live Tracking Technologií. Více o závodě na https://www.redbullxalps.com/.

Maurer vyhrál za osm dnů a šest hodin. Urazil celkově 2511,92 kilometru. 55,1 hodiny letěl na padáku průměrnou rychlostí 38,45 km/h a zdolal tak 2182,98 kilometru trasy, pěšky překonal 328,94 kilometru. Podrobnosti uvedl na www.teamchrigel.com, resp. na https://chrigelmaurer.ch. Připravoval se za pomoci přítele, psychologa a horského vůdceThomase Theurillata. Letošní trasa byla komplet nová a nejnáročnější v historii. Místo nasměrování ke Středozemnímu moři vedla přes Alpy… Vítěz letěl na padáku ADVANCE Omega X-Alps 4 23 o hmotnosti 3550 gramů.

