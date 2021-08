Také ředitel linecké turistiky Georg Steiner je prý ohlasy překvapen. "Bylo nám jasné, že video bude polarizovat, ale ne, že tak extrémně," říká v deníku OÖN. Jeho koncept prý vyšel určitě v tom, že se o Linci mluví: jen v sociálních médiích a na domovské stránce Turistického svazu bylo video sdíleno více než 300 000krát. A ředitel kuje železo: "Cílová skupina kampaně jsou především Nelinečané. Proto už pracujeme na anglické verzi snímku."

Na otázku listu, zda to znamená, že přes "veskrze oprávněnou" kritiku se na kampani nic nezmění, Steiner odpovídá: "Ne, stojím za ní. Právě mladí považují video za velmi dobré."

Kritika obsahu je přitom jen jedním aspektem, který město Linec zlobí, pokračuje deník. Druhým je to, že starosta Klaus Luger video předem neviděl. Radní pro turistiku Doris Lang-Mayerhoferová podotýká, že ona je viděla při posledním zasedání dozorčí rady turistického svazu koncem června. Shledala je cíleně provokační a polarizující, odvážné. "Nahlédla jsem je ale také kriticky a proto jsem upozornila, že by je měli předem vidět všichni relevantní ,hráči´ ve městě, kampaň vyžadovala vysvětlení. Proč se to nestalo, nevím," řekla.

OÖN zdůrazňují, že Tourismusverband Linz je samostatná právnická osoba, veřejnoprávní korporace, takže ředitel Steiner předkládá účty jen své dozorčí radě. "Přirozeně by ale bylo chytré, a patřilo by to k dobrému tónu, se při takto provokativním záměru se šéfem města domluvit. Termín byl smluven už před zveřejněním videa na druhou polovinu srpna. Teď ovšem jednání dostává dodatečnou brizanci," končí list.

A co Pasovští?

Pasovský deník PNP s Georgem Steinerem (foto Deník/PNP), který je šéfem lineckého turismu a zároveň radním v Pasově za CSU, vedl rozhovor pro sobotní vydání.

Předesílá dva výroky z videa - Linec je staromódní, trochu rasistický. Mají prý vyjadřovat vzkaz, že Linec už nepotřebuje haraburdí tlachů a klišé. Chce se čestně ukázat, jaký je, nechce se přetvářet. "Ne všichni ale shledají prezentaci plnou pomrkávání a sebeironie opravdu veselou," píše PNP. "Také v sociálních sítích to vře a pění, video udeřilo jako bomba, diskuse k němu jsou kontroverzní a vášnivé, a i v reálném životě je v celém Rakousku video námětem číslo jedna…"

Linecký Bavor Georg Steiner si zaprovokoval…Zdroj: Deník/PNP

První otázkou na Steinera je, jestli už ho Linečáci z města vyhnali.

Směje se: "Ne, ne! Mnoho Linečanů je snímkem zhrozeno. Těm odpovídám, že jsme ale příliš hádaví, svět že je trochu uvolněnější…"

Ale rozumíte snad jejich rozrušení!?

"Tito lidé nemají žádný smysl pro ironii. Ti, kteří se k videu vyjadřují negativně, vlastně potvrzují mnoho z toho, co zesměšňuje. Musím jejich postoj akceptovat a vůbec nechci říkat, že je mi líto…"

Starostovi Lince nesedí například vzkaz, že Linec je trochu rasistický…

"Linec je ,Unesco City of Media Arts´, my ale klademe důraz na to být ,Creative City´, a kdybych měl z videa vyškrtat to, co tvořiví lidé navrhli, pak by nestálo za nic. Buď máš odvahu, nebo ji nemáš. Rozhodl jsem se pro to udělat film."

Starostu jste do toho ale nezasvětil!

"Starosta není můj šéf. Nikdy jsem starostovi žádný projekt nepředkládal. Pokusil jsem se zaranžovat termín k setkání a ukázat mu film. To ale hned neklaplo, a zatím to všechno proběhlo. Nepočítal jsem s tím, že bude reagovat takto. Musíme si ale uvědomit, že za šest týdnů budou komunální volby…"

Kdo je za film odpovědný?

"Turistický svaz Linec je samostatná společnost veřejného práva. Má dozorčí radu, která se tím zabývala."

To znamená, že si teď nemusíte hledat nové zaměstnání?

"Ne, nemyslím. Dosud mne má dozorčí rada držela. Mimochodem, já jsem ten film ukázal mnohým předem. Řekli, že je absolutně odvážný, a vyjádřili mi respekt, když si to troufnu. Já si troufl a stojím si za tím."

Kampaní jste se každopádně postaral o rozruch…

"Od středy video běží, bylo už párstotisíckrát na youtube otevřeno a míří k tomu být tam jedničkou. Zasáhlo celé Rakousko jako zemětřesení…"

Jaké má ozvěny mimo město?

"Celá pošta na instagramu, youtube, facebooku a reakce, které přicházejí přímo k nám, ukazují, že čím dál od Lince jsou z něj lidé nadšenější. Jsou velké agentury, které nám blahopřejí, turistická scéna smeká klobouk před tím, co se nám podařilo."

Udělal byste to znovu stejně?

"Ano, protože mnozí v Linci, a právě v Linci, jsou na mne hrdí. Já jsem zase velmi hrdý na své spoluzaměstnance a filmaře. Jsem naprosto přesvědčen, že video bude mít mimořádně pozitivní účinek nejen na turismus, ale také třeba na přilákání studentů. Protože ukazuje, že jsme otevřené upřímné město, které nepotřebuje žádné ,haraburdí tlachů a klišé´…"

Film je například na https://www.forafilm.com/LINZ-IST-LINZ

"Zastavují" vraždění zvířat

Neznámí pachatelé v noci na pátek házeli kameny do výlohy a počmárali zelenými nápisy fasádu řeznictví v Burghausenu. Podle PNP jsou nejspíš přívrženci radikální skupiny aktivistů ALF (Animal Liberation Front). Jejich heslem je zastavení vraždění zvířat.

Aktivisté o sobě dali slyšet na jaře a v červenci zničením více posedů a minulý měsíc navěšením tuctu drůbežích těl kolem vchodu restaurace rychlého občerstvení v Burghausenu.

Dortíček showmanovi

Entertainer Florian Silbereisen z Tiefenbachu oslavil 4. srpna čtyřicátiny také v Burghausenu (okr. Altötting) při castingu pořadu Německo hledá superstar, v jehož porotě zasedá. Mistryně světa cukrářů Angelika Huberová (35) z Unterneukirchenu mu k výročí zhotovila tříposchoďový "dort prince regenta" včetně malého ohňostroje a čokoládové "čtyřicítky".

Na dortu pracovala několik dnů. Na myšlenku přišla, když pekařství jejích rodičů zásobovalo tým televize RTL včetně poroty chlebíčkovými svačinami po dobu natáčení v Burghausenu. Z dortu měl Silbereisen obrovskou radost a zakrojil jej s oběma kolegy z jury soutěže, píše PNP.

Doživotí za vraždu manželky

Doživotí uložil soud ve Vídni 52letému Syřanovi, který 3. února nožem na ovoce usmrtil o sedm let mladší manželku v bytě rodiny, píší OÖN.

V hlavním líčení tvrdil, že ji miloval, ale že se nechovala správně podle něho - například pořád psala na mobilu… Vzali se v Sýrii 2002, rok nato přišel na svět jejich syn. 2014 utekl muž do Vídně a v roce 2014 nechal ženu a dítě přijet za ním. Jejich manželství ale rozhodně nebylo harmonické, jak řekla žalobkyně. Muž jí zakazoval kontakty s jinými muži a podezíral ji z cizoložství. Začátkem listopadu 2020 bylo manželství rozvedeno dohodou a muž se odstěhoval. Za půldruhého měsíce žádost o rozvod stáhl a vrátil se. Údajné smíření ale netrvalo dlouho, dopoledne 3. února si policie na ulici povšimla dezorientovaného muže ve zkrvaveném tričku a když ho zastavila, opakoval jen: Žena! Žena! V bytě pak našli ženu v kaluži krve.

Rozsudek na doživotí padl jednomyslně. Není pravomocný, obžalovaný si vyžádal čas na rozmyšlenou.