Od 17 do 19 hodin tu budou dobrovolníci za dobrovolný příspěvek opravovat ošacení či malé elektrospotřebiče jako lampy, toastery, rádia či kávovary. Kavárna má být otevřena každý první čtvrtek v měsíci. Volkshilfe hledá další dobrovolníky, kteří rádi šijí nebo něco opravují - v Repair-Café jsou kdykoliv vítáni.

Vítr se činil

60 procent spotřeby elektrické energie v Rakousku bylo v lednu pokryto z obnovitelných zdrojů, píší OÖN. Měsíc byl mírný, ale o to větrnější. Produkce větrných elektráren byla 932 Gwh, o 70 % větší než před rokem. Nejvíc "přitočilo" největrnější Burgenlandsko - 233 GWh, šestinásobek svého odběru. Dolní Rakousy dodaly do sítě 240 GWh, dvojnásobek svého odběru. Rakouské vodní elektrárny přidaly 2200 GWh. Domácí spotřeba dělala kolem 5453 GWh.

Vraždit rodiče pomohla dcera?

Šest týdnů po dvojnásobné vraždě v Mistelbachu zadržela policie druhou podezřelou z tohoto činu, napsaly OÖN - 16letou dceru usmrcených manželů. Je ve vazbě.

51letý muž a jeho 47letá žena byli v noci na 9. leden probodnuti, podle vyšetřovatelů nejspíš ve spánku. Podezřelý 18letý přítel dcery byl zatčen krátce po činu, role jeho partnerky zpočátku nebyla jasná. Teď policie uzavřela, že zabíjeli oba.

Pět milionů příliš rychlých

Rakouská policie dopadla loni 5 115 525 příliš rychlých řidičů, napsal Volksblatt. To je o 2,6 % víc než předloni, ale pořád výrazně méně než před koronou - roku 2019 jich bylo 5 947 985. Asi 4,2 milionu případů nedovolené rychlosti změřily radary, 640 000 lasery, na 270 000 civilní hlídky a zařízení section control.

Jiné delikty ale přibyly - při řízení v roce 2019 telefonovalo 124 000 šoférů, loni 128 500. Počet řidičů pod vlivem drog stoupl ze 4364 na 6338, na čemž se ale podílely i zlepšená technika a výcvik policistů.

Požití alkoholu bylo kontrolováno 1 387 955krát, stíháno za přestupky bylo 28 498 řidičů (+10,9 %). Ubylo naopak dränglerů (113 315, tedy -7,4 %). Bez bezpečnostních pásů jelo 88 709 řidičů (+2,6 %). Při kontrolách kamionů a autobusů bylo zjištěno 246 551 přestupků, o 16,4 % víc než předloni. Nejvíc, 94 078, bylo nedodržení doby odpočinku. Technické závady "vyřadily" 81 032 vozidel. 28 319 řidičům těchto prostředků bylo zakázáno pokračování v jízdě (meziročně +8,7 %).

Slečny bodaly…

Dvě osmnáctileté jsou obviněny, že v noci na sobotu ve vnitřním Štýrském Hradci bezdůvodně těžce zranily nožem 22letého muže, napsal Volksblatt. Utrpěl řezné a bodné rány na horní části trupu, hlavě a krku. Po vyhlášení poplachu našla hlídka dalšího pobodaného, 17letého Iráčana. Krátce nato byly podezřelé dívky zadrženy, jedna měla kuchyňský nůž. Podle policie napadené osoby neznaly. Do úterního poledne se přihlásili další muži, které dívky ohrožovaly.

Při výslechu obviněné připisovaly útoky jedna druhé. Byly obviněny z pokusu vraždy.

Chtěla mít lepší život…

Osudem dnes 57leté Bulharky, která přišla na jaře 2017 do Vídně, aby si vybudovala lepší existenci a místo toho padla do rukou obchodníka s lidmi, se začal zabývat zemský soud, píše Volksblatt.

Obžalovaný 41letý Bosňan ji měl nejprve nechat páchat v jeho prospěch podvody a v červnu 2018 jí v úmyslu získat plnění z pojistného podvodu nakapal do oka kyselinu solnou… Pak ji dovezl do nemocnice a tvrdil, že se jí do oka dostal čisticí přípravek při úklidu. (Podle zraněné na oko opět vidí, ale bolí ji…) Podle obžaloby za ženu, která neuměla německy, uzavřel více pojistek. Vybral na ně pak asi 30 000 eur…

Kromě toho tři týdny po tomto ublížení odvezl Bulharku do Maďarska, kde ji s ještě zatím neznámým spolupachatelem připoutali ke dveřím a usekli jí palec na levé ruce. Hrozili jí zabitím, když je prozradí.

Prst ji lékaři přišili, protože hned poté odletěli záchranným vrtulníkem z Maďarska do Rakouska. Nemůže s ním ale hýbat. Obviněný to deklaroval jako její pracovní úraz a od tří pojišťoven vybral celkem 25 000 eur… Po zadržení tvrdil, že se žena zranila při práci na zahradě. Veškerá obvinění odmítl - poškozená se mu prý mstí, protože ji vyhodil z bytu…

Bulharka jako svědkyně popsala, jak ji obviněný nechal podepsat "pracovní smlouvu", které jako analfabetka nerozuměla. Na její jméno pak podle obžaloby objednal 39 mobilů, ošacení a různé zboží, také auto. Věci bez výjimky přebíral a zpeněžoval je. Založil dokonce spolek a vybíral pro údajně poškozené katastrofou dary, které pak užíval sám - také 5000 eur od ARBÖ…

Hlavní líčení s Bosňanem bude pokračovat 29. března výslechy svědků.

Doplatili kameramana Ponorky (1981)

Čtrnáct let bojoval dnes 87letý Jost Vacano, kameraman klasického filmového hitu "Ponorka", o vyšší odměnu, než se s mnichovskou Bavaria Film GmbH dohodli na mimosoudním narovnání, napsal DK. Společnost mu z výdělků filmu do konce roku 2021 doplatí kolem 270 000 eur a přizná mu podíl z budoucích výnosů.

Film „Das Boot“, který viděli i čs. diváci, líčí osud německé ponorky za druhé světové války. Kromě jiného získal šest oscarových nominací a vydělal miliony. Šéfkameraman Vacano dostal za svou práci asi 100 000 eur. Od roku 2002 je ale v autorských právech tzv. paragraf o fairnessu, který předpokládá dorovnání v případech, kdy sjednaná odměna je v nápadném nepoměru k později dosaženým výnosům, popisuje DK.

Z legendárního filmu.Zdroj: Deník

Zabil v bunkru

Okresní soud v Neuruppinu uložil 29letému muži 12,5 roku vězení za zabití bývalé 26leté přítelkyně, matky dítěte, loni 15. června 2021 v bunkrech v lese u Oranienburgu v Brandenbursku nožem, napsal DK.

U soudu přiznal, že s obětí v bunkru byl, pak si ale na nic nepamatuje a "našel se" s krví na rukou venku. Podle policie šla žena do bunkru dobrovolně.

Dost "ukecaný" raper

16 slabik za sekundu - nikdo nerapuje na německy mluvící scéně tak rychle jako Linečan Felix Schager (33), píše DK. Je prý v tom daleko vpředu i na celém světě. Touto frekvencí přednesl část písně "Underground Choppers 10".

Označuje se také Def Ill a vystupuje i pod dalšími jmény. Začal rapovat roku 1996 ve svých sedmi letech, ve dvanácti měl první vystoupení.

Rekord mu připsala ve svém žebříčku skupina NahDah Vebb, pokládaná za nejspolehlivější v sestavování i takovýchto pořadí. Bez ohledu na rekordní kadenci vede Schagera na dvanáctém místě žebříčku raperů jako nejlepšího z německy mluvících zemí.

Měření frekvence je docela složité. Raper pošle video se svým songem, pak v něm specialisté vyhledají sekundu, ve které je vysloveno nejvíc slabik.

Kadenci Schager trénuje cíleně, často více hodin denně. Společně s raperským kamarádem z Maďarska vyhledávají ve tvorbě slabiky, které se dají vyslovit zvlášť rychle a je jim při tom rozumět. Připouští, že při živých vystoupeních jsou tyto pasáže na show, na vzbuzení "wow-efektu". Pro něho jsou pak prý takové reakce publika velkým povzbuzením.

Není ovšem jen "rychloraperem", vyšlo mu už 22 alb, produkoval pro sebe a pro jiné celkem 300 písní, v roce 2013 byl nominován na Amadeus-Music-Award. Na YouTube má krátce před dokončením studia experimentální tvorby na linecké umělecké univerzitě 6000 abonentů, jeho videa si příznivci otevřeli až čtyřmilionkrát, texty vyšly na tričkách ve Vídni a ve Francii. Otec dcer ve věku sedm a deset let v nich brojí proti diskriminaci, rasismu a nepřátelství vůči ženám.

Rapuje rekordní kadencí.Zdroj: Deník/DK

Oveček přibylo

Proti dlouhodobému trendu loni v Bavorsku stoupl počet ovcí, uvedl DK. K rozhodnému datu v listopadu jich tu bylo 259 100, o 6400 víc než předloni, ale pořád o 8,8 % méně než před deseti roky. Počet jejich chovatelů se loni zvedl o stovku na 2200. Průměrně drželi 120 kusů. Kolem 70 % jsou ovce k chovu, beranů jsou jen dvě procenta stavu.

Zase se nalepovali…

Osm aktivistů ve dvou skupinách s plakáty "Poslední generace" se ve středu ráno přilepilo donesenými lepidly na vozovku křižovatky na letišti v Mnichově, napsal DK. Příjezd k nákladové oblasti byl silně omezen, osobní doprava moc omezena nebyla. Policisté s hasiči lepidlo rozpustili a demonstranti se rozešli, jednu osobu museli z vozovky odnést.