Hodinová mzda za takový záskok je mezi šesti a deseti eury, pro rodiny s nízkými příjmy je připraven podpůrný fond. Nadšený z projektu je i vedoucí zemského referátu pro rodiny a zástupce hejtmana Manfred Haimbuchner. "Každou středu si našeho čtyřletého Ottu vyzvedává ,babička´ Renate před školkou, a on se na ni těší už při snídani," říká.

Pohřbívání se mění

"Lidé a žití jsou indiviuálnější a tomu odpovídá i kultura pohřbívání," říká v Donaukurieru Alexander Helbach, mluvčí spotřebitelské iniciativy Bestattungskultur Aeternitas. Ubývá církevních pohřbů, hrobky už jsou méně žádané, protože rodiny málokdy žijí na jednom místě, vysvětluje.

„Lidé chtějí stále víc individuální a osobní formy pohřbů," potvrzuje Dominik Kracheletz, šéf stejnojmenné služby v Kasselu. Přizpůsobuje se zákazníkům a zavedl proto i pohřby do moře z letadel, podle něho jako první v Německu. Startují z letiště v Syltu a na palubu berou tři až čtyři smuteční hosty, další mohou sledovat let z pláže. Do vytyčeného "mořského hřbitova" je shozena samorozpustná urna. Pozůstalí dostanou certifikát s koordináty místa pohřbu. Účastníci na palubě platí 1320 eur, na pláži 880 eur. Kracheletz zatím vypravil tři letecké pohřby, čtyři další má objednány.

Množí se také pohřby ve vinicích. První takový hřbitov byl otevřen v polovině roku 2017 v Bad-Neuenahr-Ahrweileru. Dosud tu bylo pohřbeno 219 lidí. Je tu 33 rodinných "hrobek" s až čtyřmi urnami a 40 keřů révy pro poloanonymní pohřby, každá pro osm uren. Cena je 965 eur, hrobka je za 5422. Obdobný hřbitov je také v bavorském Nordheimu.

Milovníci zvířat mohou najít věčný odpočinek i se svými domácími miláčky například v Braubachu u Koblence. Už tady pochovali i koně, říká tiskový mluvčí Wilhelm Brandt. Takzvaný hrob přátelství poskytuje místo pro dvě urny s ostatky lidí a maximálně čtyři pro zvířata, hrobka je pro celkově dvanáct uren. Roční poplatek je 69 až 92 eura, náklady pohřbu 280 eur.

V Brémách povolili od roku 2015 pohřby na privátním pozemku, jestliže s ním pochovávaný písemně souhlasil a vlastník pozemku nemá námitek. Možné je i rozptýlení popela do volné přírody. Podle mluvčího resortu životního prostředí v Brémách jich povolili 156.

Na snímku je hřbitov do samorozpustných nádob, které se dešťovou vodou rozloží a splynou i s obsahem s terénem.

Hřbitov rozpustných uren.Zdroj: Deník/Radioneandertal

Prase Zoozvířetem roku

Prase visajanské je "zoozvířetem" roku 2022 v Německu, píše Donaukurier. Zoologická společnost pro ochranu druhů a populací volbu odůvodnila tím, že kvůli prasečímu moru je k jeho ocenění nejvyšší čas. Mnoho divoce žijících jihoasijských druhů prasat je ztrátou svých životních prostorů ohroženo, navíc jsou silně lovena.

Zoozvíře roku 2022?Zdroj: Deník/Zoo

V jackpotu je 4,8 milionu eur

Počtvrté za sebou nikdo v rakouském lottu netrefil první, na neděli je proto v balíku čtyřnásobný jackpot je výši asi 4,8 milionu eur. Ve středu vídeňský sázející na náhodu vyplnil správnou jokerskou kombinaci, ale nezaškrtl políčko "ano" na tiketu…