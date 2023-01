Premiér Söder v převleku SS…

"K diskutovanému graffiti v Norimberku, které ukazuje bavorského předsedu vlády Markuse Södera v uniformě na způsob SS, není momentálně žádný podklad k jeho odstranění," napsal Donaukurier.

Citoval ze sdělení státního zastupitelství Norimberk-Fürth, že majiteli stodoly v městské části Katzwang, na kterou byl obrázek nastříkán, nemůže být uložena povinnost k odstranění. Městský podnik služeb to rovněž odmítl, jeho kapacity nestačí na to, aby "čmáranice" odstraňoval také z privátních budov.

Po zjištění graffiti podalo státní kancléřství trestní oznámení a úřední soud uložil jeho tvůrci trestní příkaz na pokutu ve výši 90 denních sazeb. Podezřelý si jej ale nevyzvedl, takže dojde k soudnímu líčení.

Premiér na stodole.Zdroj: Zdroj: Welt

Kozlí maso v kufru

Celníci na letišti v Mnichově našli v kufru cestujícího části kozy, uvedl Donaukurier. Šestnáct kilogramů nechlazeného masa včetně hlavy, vnitřností a nohou bylo zabaleno jako dárek v kartonu. Protože nemohlo být z důvodu ochrany před infekcemi do země dovezeno, byla zásilka zabavena a na náklady 36letého majitele kufru z Kamerunu zničena.

Voříšek Sammy se našel

Půlroční pouliční pes Sammy měl být na mnichovském letišti předán nové majitelce, ale utekl a bloudil po budově a kolem ní. Více než týden ho hledali, až byl v noci na středu "zajat" do pasti pro živá zvířata v Oberdingu (okr. Erding), jak sdělila policie. Vlezl do velké klece s nastraženou potravou a světelná závora klapla… Za pár minut byla na místě pracovnice útulku. Byl sice trochu pohublý, ale jinak v dobrém stavu. Po návštěvě veterinární nemocnice by se měl brzy vrátit k majitelce.

Podle policie byl Sammy jako zahraniční voříšek adoptován a v pondělí minulý týden měl být předán nové paničce. Vysmekl se ale z postroje a odběhl. Na jeho rozsáhlém hledání se pak v dalších dnech podílel kromě policie a letištního personálu mnichovský útulek. Krátce po jeho zmizení byla zřízena první místa s krmením a kamerami. Tak se podařilo relativně rychle vyhledat místo pravděpodobného pobytu.

Protože se někteří lidé po prvních zprávách o jeho útěku pustili také do jeho hledání, Sammy se brzy stáhl do letištního zázemí a zařídil se tam. "Modus přežití zaběhlého psa se rychle změní," vysvětluje Michaela Kirchmeierová z Tiersuchhilfe. Většina neuhyne hlady ani žízní, nebezpečím pro ně jsou spíš ulice a koleje.

Sammy.Zdroj: Zdroj: Welt