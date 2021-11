Hodnotitelé rozdali podle testů 1336 "čepic", z toho 47 v Horních Rakousích. Nezměnilo se pět "pětičepicových" hvězd branže, které získaly 19 ze 20 možných bodů. V Horních Rakousích jsou nejlepší Lukas Nagl (na snímku) z Bootshausu v Traunkirchenu a Philip Rachinger z Oisu v Neufeldenu, shodně s 18,5 bodu a čtyřmi čepicemi. Zvláštní cenou sommeliéra roku byl vyznamenán Daniel Schicker z Oisu v Mühltalhofu. Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Red Bull zase vydělal

Výrobce nápojů Red Bull si loni v pandemickém roce připsal výdělek 1,2 miliardy eur, píší OÖN. Je to o 28 procent víc než předloni. Obrat zvýšil o čtyři procenta. Šéf koncernu Dietrich Mateschitz (77), kterému patří 49 % podílu na firmě, si nechal vyplatit dividendu 680,5 milionu eur. Jeho thajský partner, rodina Yoovidhya Chalerm a TC Agro Trading Company Ltd. v Hongkongu, dostal 536 milionů eur.

Od sousedů: Našli ostatky mrtvé po 26 letech, další zločiny přibyly

Red Bull prodal loni asi 7,9 miliard plechovek nápojů. Hrubý výnos mu stoupl o 4,6 % na 7,6 miliardy, čistý o 3,5 % na 6,3 miliardy. Čistý stoupl nejvíc v USA - o 319,5 milionu na skoro tři miliardy. V Evropě se zvýšil o 74 milionů na 2,25 miliardy. Koncern zaměstnává 12 875 lidí.

Oranžová proti násilí

Všechny nemocnice hornorakouského zdravotnického holdingu a zemské centrum služeb v Linci se ve čtvrtek nasvítily na oranžovou v začátku akce 16 dnů proti násilí na ženách. Potrvá do 10. prosince. "Téma je bohužel aktuální - podle zemského centra ochrany před násilím bylo v této zemi letos podáno 1266 oznámení o těchto trestných činech mezi příbuznými. 990 bylo spácháno na ženách," píší OÖN.

Loďmistr chycený za ocas…

Starší paní jela linkovým autobusem městské dopravní společnosti v Mnichově s malým havanským psíkem - bišonkem jménem Bootsmann, česky tedy snad Loďmistr. Když chtěla vystoupit, on nechtěl, respektive začal "fňukat". Při bližším ohledání zjistila, že se chytil ocasem do ventilátoru tepelného výměníku, píše Donaukurier. Vyrozuměla řidiče, ten zastavil, ale bišonkovi taky nemohl pomoci. Zavolal tedy integrovaný dispečink. Přijela pomoc s nůžkami, ale také neuspěla. Profesionální hasiči se nakonec rozhodli výměník částečně rozebrat, a ten pak Bootsmannův ocas uvolnil… "Přešťastná panička mohla svého miláčka nezraněného vzít do náruče a pokračovat v cestě zpožděné o asi 45 minut. Věcné škody nevznikly," uzavírá DK.