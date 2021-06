List PNP se ve středu vrací k incidentu před začátkem utkání ME mezi Německem a Francií v Mnichově.

Zpestření? Riskantnost? | Foto: ČTK

Šlo o akci Greenpeace, která požaduje od Volkswagenu, aby přestal prodávat naftové a benzinové automobily škodící životnímu prostředí. Akcí chtěla protestovat proti VW jako sponzorovi utkání. K tomu měl 38letý muž z Bádenska-Württemberska s motorovým padákem s nápisy Greenpeace a Kick out oil (Vykopněte naftu) při přeletu stadionu spustit do areálu velký žlutý latexový míč. Zachytil ale o ocelová lana konstrukce střechy a dostal se do turbulence. Podle PNP jen s velkou námahou zabránil pádu do ochozů. Nebezpečně se při tom přiblížil divákům, než sám docela tvrdě přistál. Na pomoc mu ihned přispěchali dva němečtí fotbalisté.