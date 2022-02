Malířův děda Wenzel Stowasser (1868 Sedlec) byl malířem porcelánu a roku 1893 se ve Vídni oženil s Marií Kuczirkovou (1868), dcerou původem moravského klempíře Františka Aloise Kučírka (1838 Horní Bobrová).

Od sousedů: Zastavili jsme na hranici polského zloděje bavoráku

Na Novém Zélandu od roku 1976 Hundertwasser bydlel a následně získal i novozélandské občanství. Je zde také pochován - zemřel 19. února 2000 na palubě Queen Elisabeth 2 těsně před australským Brisbanem.

Nové Hundertwasser Art Center vychází z umělcova návrhu výstavby galerie ve Whangerei z roku 1993. Zrealizováno bylo díky obyvatelům města za spolupráce s Hundertwasserovou soukromou nadací, která mimo jiné novému muzeu zapůjčila zdarma umělcova díla v hodnotě čtyř milionů eur.

Ve Whangerei bude představeno i Hundertwasserovo angažmá v architektuře a ekologii. Na svém pozemku v zálivu Bay of Islands nechal například zasadit sto tisíc stromů. Foto Hundertwasser Art Centre, Tessa Pato: Deník/eurocommpr.cz

Přibylo občanů

Počet přidělených občanství Rakouska loni stoupl o 80 % na 16 171. Důvodem nárůstu je nová možnost udělení občanství potomkům obětí nacistického režimu, převážně z Izraele, USA a Velké Británie. Od září 2020 mají možnost udělení občanství, aniž by museli odevzdávat dosavadní státní příslušnost. Loni jej z tohoto titulu získalo 6427 osob, 39,7 % všech žadatelů. 2612 bylo z Izraele, 1630 z USA a 1152 z Británie.

Pětina z uspokojených zájemců se už narodila v Rakousku, dětí do 18 let bylo 4870 (30,1 %).

Z Albánie do SRN nonstop

S cestujícím z Albánie dojel do Německa bez jediné pauzy řidič linkového autobusu. Z přístavu Vlora na jihu země mířil do Hamburku, což je asi 2300 kilometrů. "Odchytila" ho ve čtvrtek dopravní policie v Coburgu, napsal Donaukurier. Vezl 25 pasažérů, také rodiny s malými dětmi, a jednoho muže hledaného německou policií. Také druhý řidič zákonem nařízené lhůty odpočinku nedodržoval a "maskoval" to jízdní kartou nepřítomného kolegy. Podle mezinárodní úmluvy řidiči autobusů a kamionů mohou sedět za volantem maximálně devět hodin za den. Nejpozději po čtyřech a půl hodině si musejí udělat 45minutovou přestávku, nebo dvě v délce 15 a 30 minut. "Hříšníci" z Coburgu mohli pokračovat po vícehodinové přestávce z Bavorska do Hamburku. Čeká je vysoká pokuta, z níž část zaplatili už po zadržení.

Od sousedů: Zabili sestru a přivezli ji v kufru k zahrabání

Bavorsko v deficitu

Třetí rok po sobě Bavorsko loni výrazně víc dovezlo než vyvezlo, sdělil DK. Importy dosáhly historicky nejvyšších 211,8 miliardy eur. Proti předloňsku byly o 17 procent vyšší. Nejvíc bylo dovezeno z Číny, Rakouska, Polska, Česka, Itálie, Nizozemska a Maďarska. Ze země bylo vyvezeno zboží za skoro 190 miliard, o 13 % víc než v roce 2020, nejvíc do USA, Číny, Rakouska, Francie, Itálie, Británie a Polska.

Už myslí na Oktoberfest

Symbolickou sílu má po dvou odřeknutích pivního Oktoberfestu v Mnichově motiv plakátu pro 2022, píše DK. Je na něm ještě prázdná pivní hala prozářená sluncem v podobě obřího kola, u jejíhož vchodu stojí v očekávání ruku v ruce "mnichovské dítě", symbol z erbu města, a pivní anděl Aloisius. Přitom ani letos není jasné, že slavnost bude, rozhodne se o tom na jaře.

Dočká se?Zdroj: Deník/Donaukurier

Motiv plakátu navrhl mnichovský autodidakt Leo Höfter a získal za to prémii 2500 eur. Návrhy zaslalo 185 tvůrců. Uživatelé muenchen.de vybrali 30. Při hlasování o nich fandové "Wiesn" zaslali 37 770 hlasů a emotivní Höfterův obrázek skončil druhý. 15členná jury expertů a radních pak rozhodla o jeho vítězství.

Pivní slavnost bude 17. září až 3. října.

"Rozinkový bombarďák" zemřel

Americký pilot Gail Halvorsen, známý jako „Candy Bomber“ nebo Rozinkový bombarďák, který během leteckého mostu do západního Berlína během blokády NDR shazoval při svých letech s potravinami, palivem a dalšími životními potřebami také malé padáčky se sladkostmi, zemřel ve věku 101 let v Utahu na zápal plic.

Od června 1948 do května 1949 provedli Američané, Britové a Francouzi na 280 000 letů s potřebami pro více než dva miliony obyvatel. Myšlenka shodit cukroví ho napadla, když za plotem z ostnatého drátu na bývalém letišti Tempelhof potkal skupinku dětí. Rozdělil jim na malé kousky plátky žvýkaček a slíbil jim, že příští den shodí další. Vázal čokolády a žvýkačky do malých kapesníků, které pak padaly z oblohy jako malé padáčky. Jeho kamarádi se do akce zapojili a v dalších měsících shodili na západní Berlín přes 23 tun čokolády a bonbonů.

Od sousedů: Přečkala covid a slaví 109

Začátkem sedmdesátých let byl Gail čtyři roky velitelem letiště, na které coby Candy Bomber nalétával. Po tomto posledním nasazení a více než 8000 vojensky odlétaných hodinách odešel do důchodu v rodném Utahu. Měl pět dětí, 24 vnoučat a 65 pravnoučat.

Berlín naposledy navštívil v 98 letech jako čestný host 70. výročí konce leteckého mostu.

Rozinkový pilot dosloužil…Zdroj: Deník/DK/imago images

Prasátko v bytě vzdal

U soudu v Hannoveru doznívala výpověď 38letého nájemníka bytu kvůli drženému miniprasátku, popisuje DK. Soud skončil narovnáním - nejpozději koncem srpna vyklidí žalovaný svůj 35metrový byt i s prasátkem jménem Bruce. K tomu musí nést 60 % nákladu řízení.

Pronajímatelka uváděla několik důvodů výpovědi - držení zvířete bez dovolení, poškození dvou dveří, ohrazení části dvora k užívání jako terasa a nastěhování si přítelkyně do bytu bez dovolení. Žalovaný tvrdil, že o "přistěhování" prasátka správu domu informoval, a bránil se, že obyvatelé jiných bytů v domě mají psy ve stejné velikosti. Navíc uváděl, že je z 80 % invalidní a Bruce měl také terapeutický účel… (Az: 468 C 7351/21)

Doživotí za vraždy na Teneriffe

Tři roky po rodinných vraždách v jeskyni na Teneriffe 23. dubna 2019 byl 46letý manžel a otec usmrcených ze Saska-Anhaltska odsouzen ve Španělsku na doživotí, píše DK. Trest mu byl vyměřen za zabití v tu dobu desetiletého syna. Za vraždu jeho matky dostal navíc 34 let, za pokus vraždy sedmiletého dalšího syna 16 let.

O případu náš web opakovaně informoval. Na Teneriffě bydlící muž vedl od něho odloučeně žijící manželku v Halle v Sasku-Anhaltsku a dva jejich syny při návštěvě na ostrově do odlehlé jeskyně pod záminkou, že tam pro ně ukryl dárky. V místě ženu a staršího syna ubil, mladšímu se podařilo utéct. Hodiny bloudil okolím, až narazil na mladíky, kteří ho dovedli k německy mluvící Holanďance. Ta se plačícího vyděšeného dítěte ujala a vyrozuměla policii. Chlapec v prvním výslechu otce těžce zatížil a krátce nato byly v jeskyni nalezeny mrtvoly. Ještě týž večer byl muž zatčen ve svém bytě asi deset kilometrů od místa činu.

Od sousedů: Zase honí ultrarekordy

U soudu tvrdil, že tehdy bral proti bolestem a depresi léky, také morfium. Znalci ale vyloučili, že by přípravky mohly vést k vysoké agresi.

Kromě trestů odnětí svobody a peněžitých sankcí musí odsouzený odškodnit svého mladšího syna 910 000 eur.

Pěkný "balíček" k snídani

U snídaně zjistil 68letý důchodce z Dolního Francka v Bavorsku, že s rodinou vyhráli balík v lottu. Se sázenkou v ruce srovnával čísla vyhrávající 12. února ve hře 6 ze 49, obdobě naší sportky. S manželkou, synem a dcerou vyplnili čísla 2, 13, 17, 31, 39 a 48, stejně tak superčíslo 6, a tak vyhráli 17 113 779,20 eura. Hra ho stála 20,55 eura…

Čech kradl stavební stroje?

Pomocí DNA objasnila policie Waldmünchen v okrese Cham krádež, při níž zloděj v noci na 3. prosinec odcizil z neuzamčeného firemního auta v Schöntalu stavební stroje v ceně až 12 000 eur, píše PNP. Při činu užil víc předmětů ve výbavě vozidla, které nechal na místě. Policie z nich zajistila stopy DNA. Jejich automatizované srovnání se spolkovou databankou souhlasilo s genetickými otisky 47letého, který se už vícekrát v Německu dopustil obdobných činů a je tam hledán dvěma zatykači. Podezřelému přičetli také výběry hotovostí na odcizené platební karty v oblastech Plattlingu, Hofu, Vilshofenu, Tittlingu a Bad Kötztingu. "Protože aktuální místo jeho pobytu není známo, policie ve Waldmünchenu pracuje ve spolupráci se státním zastupitelstvím v Řeznu na vydání evropského zatykače, aby mohla českého podezřelého nechat zatknout v jeho domově," uvedl list.

Přesčasy policistů

Bavorští policisté před sebou "hrnou" stále větší hromadu přesčasů, píše DK. Ke 30. listopadu jich nashromáždili 2,42 milionu hodin, o 18 % víc než před rokem.

Podle ministerstva vnitra už mohlo být dobropisy odepsáno 143 922 přesčasových hodin. Na jednoho policistu jich zbývá nahradit 73.