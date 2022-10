Ježek v pasti.Zdroj: Deník/DK

Myslivci zastavili provoz chat

Od čtvrtka zastavilo provoz sedm horských chat v Horních Rakousích - kvůli lovecké sezoně. Jednou z nich je Welser Hütte (1740 m). V sedmdesátých letech daroval Friedrich Herring-Frankensdorf obci Grünau v Almtalu privátní příjezd do Hetzau s podmínkou - že čtyři týdny na podzim bude silnice a čtyři chaty uzavřeny, ale pěší putování bude povoleno. To platí pořád, cesta bude otevřena až 15. října. 26. října pak vstoupí v platnost zimní uzávěra. Uzavřen je Almtalerhaus. Ebenseer Hochkogelhaus je do 8. října otevřen jen o víkendech, pak do 29. října běžně. Mittereckerstüberl zůstává uzavřen do 8. října. Putování v Hetzau je sice dovoleno, ale jen asi na sedmi kilometrech k Almtalerhausu. Hubertus Herring-Frankensdorf k tomu napsal, že čtyři týdny pauzy udělají přírodě dobře.