Jeho balonek proletěl kolem Traunsteinu přes Národní parky Kalkalpen a Gesäuse, kolem vrcholku Hochkar a pořád nebyl v cíli, popisuje list. Přistál až po více než 130 kilometrech na plotu zahrady v Mürzstegu ve Štýrsku, u bývalého císařského loveckého zámku, letního sídla rakouského prezidenta. Zaměstnanci Alexandera Van der Bellena „trosky“ balonu posbírali a s přiloženým dopisem Pauliho poslali hlavě státu do Hofburgu.

„Ten si neodpustil na zprávu osobně odpovědět,“ uvádí list. „Milý Pauli!,“ napsal. „Nedávno jsem dostal balíček z mého druhého úředního sídla v Mürzstegu. V něm byly zbytky balonku, který se našel na plotu vedle domu. Byl u něj malý lístek, ze kterého jsem si přečetl Tvé jméno a zprávu, že jsi balon vyslal při vaší dětské slavnosti.“

OÖN pokračují: „Se jménem Van der Bellen v odpovědi si Pauli nevěděl rady, ale když jsme mu ukázali fotografie, prezidenta poznal. Že dostal dopis od ,šéfa Rakouska´, shledal v každém případě ,docela cool´…“

Kapičkou hořkosti zůstává, že jeho balon přes dlouhou cestu nenašel zamýšlenou adresátku – chtěl, aby vystoupal až do nebe k babičce Urli, která zemřela před půldruhým rokem, uzavírá linecký deník.

Foto: Deník/OÖN/gs

Volí slovo roku

Předvolba rakouského Slova roku 2020 začala, píše Volksblatt. Lidé mohou na webovou adresu https://oewort.at navrhovat slova, neslova, slova mládeže, výroky a výrazy, o kterých si myslí, že by se v anketě Společnosti pro rakouskou němčinu (GSÖD) měla objevit. Předvýběr poběží do 22. října. Den nato sedne poprvé jedenáctičlenná porota, aby vybrala návrhy k vlastnímu hlasování. To začne 26. října a potrvá do 1. prosince. Výsledek bude vyhlášen 3. prosince. Slovem roku 2019 bylo „Ibizza“, dějiště politického skandálu, který vedl k pádu vlády. Neslovem pak “b’soffene G’schicht”, snad „opilecká historka“, jak tehdy komentoval smutný hrdina příběhu, bývalý předseda Svobodných Heinz-Christian Strache, aby událost zbagatelizoval.

Nakažených přibývá

Od středy do čtvrtka bylo v Rakousku zjištěno 664 nových nakažení Covidem-9, píší OÖN. Je to nejvyšší nápad od 29. března, kdy přibylo 680 infekcí. Také v minulých dnech byl počet případů varující – 502 a 520. Aktuálně má koronavir 4456 Rakušanů, 748 v souvislosti s ním zemřelo, 26 043 se uzdravilo. V nemocnicích je ošetřováno 205 osob, za den o osm víc. Nejvíc nových nákaz je opět ve Vídni (387), následují Dolní Rakousy 94, Tyrolsko 64 a Horní Rakousy 50.

Matky stárnou

Počet žen, které se staly matkami v pětatřiceti letech nebo později, se v Rakousku v uplynulých třech desítkách let více než ztrojnásobil, uvádějí OÖN. 24 % matek bylo loni 35letých a starších, v roce 1989 to bylo jen 6,5 procenta. Podíl mladších 20 let se naopak silně zmenšil – ze 6,4 na 1,3 procenta. Průměrný věk prvorodiček byl loni 29,9 roku, v roce 1989 jen 24,8 roku. 30,1 procenta dětí přišlo loni na svět císařským řezem. U 16,6 porodů byl plánovaný. 62,8 procenta dětí se narodilo spontánně, pomoc kleští potřebovalo jen 35 porodů. Celkem se narodilo 84 222 dětí, holčičky průměrně se 3257 gramy váhy a 50,3 centimetru délky, kluci s parametry 3383 a 50,9. Méně než 2500 gramů vážilo 6,2 procenta novorozenců. Před 37. týdnem těhotenství se narodilo 6223 dětí. 940 jich přišlo na svět doma, 33 cestou do porodnice. Dvojčat nebo trojčat bylo 2482.

Kozel nevoní

Skoro tři roky se sousedé v Bayreuthu přou o kozla. Ve čtvrtek spor rozhodoval i okresní soud, podle něhož se majitelé musejí postarat o to, aby jeho odér sousedku nepřiměřeně neobtěžoval, píší PNP. „Co to ale pro kozla Zoltána konkrétně znamená, zůstává nejasné,“ uvedl list.

Zoltán vede stádo asi 40 koz s kůzlaty, ale sousedce mohutně nevoní – nemůže prý venku sušit prádlo, těšit se ze zahrady a jako podnikatelka sotva může přijímat klienty, říká její právní zástupce. Majitel stáda se brání, kozel prý páchne jen v době páření v létě, aby nalákal kozy. Drží ho ve zvláštním výběhu a dvakrát denně s ním na vodítku procházejí stádem. To trvá nejvýš deset minut a je to jistě přijatelné, vždyť i stěžovatelka chová na zahradě čtyři kozy…

„Ani soudce při prohlídce na místě činu žádný silnější zápach neregistroval. Svědkové a znalec ale přesvědčivě doložili, že jde o skutečně hraniční situaci. Pokud by tedy Zoltán zase neúnosně páchl, hrozí jeho majitelce pořádková pokuta až do čtvrt milionu eur nebo vězení,“ končí list.

Vlci za humy

Zdroj: Deník/PNP

Od roku 2015 se vlci vracejí živelně do příhraničí mezi Bavorskem a Českem, píše PNP. Pozorují to především vědci Národních parků Bavorský les a Šumava mimo jiné s pomocí fotopastí a genetických rozborů. Jsou přesvědčeni, že v regionu jsou na stálých místech dvě smečky (minimálně dva dospělí jedinci a vlčata).

Ředitel bavorského parku Franz Leibl v listu uvádí, že jedna smečka je doma hlavně v lesích mezi Finsterau a Srním. Ředitel šumavského parku Pavel Hubený doplňuje, že druhá je nejčastěji vidět mezi nádrží na pitnou vodu Frauenau a Železnou Rudou. První mladí vlci byli v oblasti prokázáni v roce 2017.

V revíru Finsterau/Srní vyfotografovali vědci vlčici s výrazně patrnými struky. Podle Marco Hruricha, který koordinuje monitoring vlka v Bavorském lese, je to jednoznačný důkaz, že má mladé. Ing. Jan Mokrý z NP Šumava potvrzuje, že jiná fotopast zachytila v tomto území čtyři štěňata. Genetické rozbory trusu udávají, že se tu nachází vedle dvou dospělých vlků také štěně. „Na přehrávání záznamu zvuků vytí na severu NP Šumava a NP Bavorský les reagovala smečka také vytím, v němž byl slyšet i hlas mláděte,“ uzavírá pasovský list. Foto: Deník/PNP/NP Šumava

I „slepá“ kamera vadí

Sousedský spor v Hauzenbergu na Pasovsku trvá už dlouho. Nyní dostala policie nové oznámení – na „fotopast“, kameru, kterou odpůrce nastavil na hranici svého pozemku tak, aby sledovala sousedovu nemovitost. Policie zjistila, že informace jsou pravdivé. Zadokumentovala stav, kameru sejmula – a ukázalo se, že v ní nejsou ani baterie, ani záznamové zařízení. „Přesto musel mít soused dojem, že je sledován. Okresní soud v Bonnu k tomu v rozsudku uvedl, že atrapy kamer neporušují zákon o ochraně dat. Jestliže ale i když jako v tomto případě není zvenku viditelné, že zařízení nefunguje, může vyvolat pocit, že je člověk sledován, a to už porušuje jeho právo na ochranu osobnosti. Proto soud předložil věcný obsah žaloby státnímu zástupci k přezkoumání. Vedle toho se schyluje k uplatňování nároků podle občanského práva,“ uvádí PNP.