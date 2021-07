Firma Linde v Schalchenu opět posílá výměník tepla pro zařízení zkapalňování zemního plynu. Od středečního dopoledne konvoj pokračuje do Dolního Bavorska. Ve čtvrtek má dojet na parkoviště Karpfham poblíž Pockingu, v pátek dorazit do pasovského přístavu. Odtud pojede lodí po Dunaji, průplavem Rýn-Mohan-Dunaj a různými vnitrozemskými kanály do Brém. Konečným sílem je západní pobřeží Kanady. Identický první díl zařízení už projel Bavorskem v říjnu. Další výměník vyrazí na cestu 6. července. Foto: Deník/PNP/Kleiner

Za humny trochu uvolňují

Od čtvrtka 1. července Rakousko opět víc uvolňuje protipandemická opatření.

Doklad o "3G-Regel" (negativně otestován, očkován nebo uzdraven) bude dál (moci být) vyžadován v pohostinství, kde už roušky nemusí nosit ani personál a kde odpadá pravidlo o minimálně metrových vzdálenostech mezi stoly. Uplatněn bude moci mít ve službách "blízkých tělu" včetně kadeřnictví, v ubytovacích zařízeních včetně kempů, při setkáních více než stovky osob (pořadatelé mají oznamovací povinnost, nad 500 lidí musejí mít povolení, výjimkou jsou pohřby, autokina a také zasedání parlamentu). Doklad bude stačit také v zájezdových autobusech a na výletních lodích, v zábavních parcích, v divadlech, kinech a koncertních sálech. Nebude potřebný už ale v muzeích, knihovnách a archivech.

I bez něj budou lidé moci nakupovat, ale povinnost roušek jim zůstává. V prodejnách padá omezení počtu zákazníků podle metrů, po téměř 500 dnech výluky mohou znovu naplno fungovat noční podniky, jejichž kapacita ale je omezena na 75 %. Při více než čtvrthodinové návštěvě restaurace musejí hosté zanechávat kontaktní data k případné potřebě trasování. V hromadné dopravě cestující nebudou předkládat doklad o 3G, ale dál budou nosit roušky ve vozidlech i v prostorech zastávek. Tato povinnost platí i v domovech seniorů, v pečovatelských střediscích a ve zdravotnických zařízeních, respirátory ale budou moci nahradit roušky. Provozovatelé ale mohou povinnost FFP2 znovu zavést, například při výskytu nákazy. Roušky jsou povinné i v taxících, kabinách lanovek, v místech styků se zákazníky, při bohoslužbách. Povinnost masek nemají děti do šesti let.

Důchodkyně "berou na hůl"

V roce 2019 byla průměrná ženská penze v Rakousku na 60 procentech důchodu mužů, loni už jen na 56 procentech, píší OÖN. Muži pobírali průměrně 2588,77 eura hrubého, ženy 1457,35 eura.

Novela, mj. o tzv. hacklerpension, loni umožnila, aby lidé, kterým je 62 let a kteří pracovali 45 roků, mohli opět bez srážek 4,2 procenta odejít do předčasného důchodu. To jim vynáší průměrně 308 eur měsíčně navíc. Profitovalo z toho 11 060 mužů. O předčasný důchod bez srážek naopak požádaly jen tři ženy! Jejich situaci má vylepšit další reforma systému od roku 2022. Teoreticky je důchodová hranice pro muže 65 let, fakticky ale odcházejí průměrně v 61,3 roku. Ženy mají dělat do 60 let, do penze jdou průměrně v 59,3 roku.

Přejela manžela, má podmínku

57letá žena byl odsouzena ve Vídenském Novém Městě za hrubě nedbalostní usmrcení k 21 měsícům vězení, z toho sedm nepodmíněně, napsal Volksblatt. Její obžalobu z vraždy senát odmítl.

V srpnu 2019 přejela v kempinku ve Waidmannsfeldu svého 54letého manžela pracujícího u policie. Byli rok oddáni, ale žili spolu třináct let. Často se hádali, hodně pili, také v hostinci kempu, kde obžalovaná příležitostně vypomáhala. Tak tomu bylo i kritického dne. Podle obžaloby tehdy zaslechla svědkyně, jak žena křičí na muže, že už ho nemůže vidět, že ho zabije. U soudu své vyjádření trochu oslabila, obviněná ho zcela popřela.

Po hádce sedla za volant svého auta se 0,86 promile. "Co následovalo, nebylo beze zbytku objasněno," napsal list. Jisté je, že muž byl zachycen zadkem vozidla, upadl a auto ho přejelo. Obžalovaná uvedla, že zaznamenala "drcnutí", ale nepočítala prý s tím, že pod autem leží manžel, myslela si, že je tam kus dřeva nebo podobně. Zraněný utrpěl masivní zranění hrudníku a břicha s krvácením do břišní dutiny. Podle znalce by se jeho život nedal zachránit ani při poskytnutí okamžité pomoci. V krvi měl 2,91 promile.

Zabil, aby nepřišel o bydlení?

U zemského soudu v Linci je obžalován z pokusu vraždy 48letý muž, který 23. prosince řeznickým nožem zaútočil v okrese Urfahr-venkov na svého bratra, napsal Volksblatt. Čin prý spáchal proto, aby se dostal do vězení, když mu hrozí bezdomovství… Zabíjet nechtěl.

Obžalovaný byl zaměstnán většinou jako pomocný dělník, od roku 2010 neměl stálou práci a příjem. Žil na statku svých rodičů, kteří ho podporovali. Absolvoval protialkoholní léčbu a začal konzumovat konopí, které si sám vypěstoval. Opakovaně docházelo k jeho střetům s bratrem, které řešily i policie a soud. Rodiče po smrti odkázali nemovitost bratrovi, obviněný v ní měl až do 30. června 2020 právo bydlení. O tři roky starší bratr trval na tom, aby se snažil o minimální sociální pojištění a vystěhoval se. Podal také žalobu o vyklizení nemovitosti k 1. lednu 2021.

V březnu situace eskalovala, když se mladší zdráhal pomáhat při instalaci hlásiče ohně a v hádce batrovi hrozil nožem. 23. prosince vyrukoval obviněný na bratra a zezadu ho bodl nožem s čepelí dlouhou 22 centimetry do beder. Rána přeťala výběžek jednoho z obratlů a poranila hlavní nerv. Poškozený se bránil, jeho žena mu pomohla útočníka odzbrojit. Ten sebral své úspory a šel pryč.

Přivolanou policii požádal, aby ho zatkla. Po zadržení ještě prohlásil, že doufá, že je bratr mrtev. "Kdybych měl pistoli, byl bych ho zastřelil," uvedl do protokolu. V hlavním líčení vysvětloval, že měl na něho velký vztek, ale zabít ho prý nechtěl. Už dřív si prožil bezdomovectví a bylo to to nejhorší, co v životě poznal. Až do dne činu doufal, že bude moci zůstat, a bratrovi za to nabídl 10 000 eur, které on odmítl. Jeho bodnutím si chtěl "zajistit" co možná dlouhé vězení, přičemž prý měl ale zcela chybné představy o věznici…

Senát mu uložil trestodnětí svobody na dvanáct roků.

Afghánci zabíjeli

K zatčení dvou Afghánců ve věku 16 a 18 let podezřelých z vraždy 13leté dívky z okresu Tulln ve vídeňském Donaustadtu sdělila policie další podrobnosti. Staršího zatkla v pizzérii v Alsergrundu, mladšího na Dunajském ostrově. 18letý už byl jedenáctkrát vyšetřován, mimo jiné pro obchod s drogami, nebezpečné vyhrožování a rvačky, třikrát byl odsouzen, z toho dvakrát podmíněně, loni seděl za loupež, ale byl v srpnu podmíněně propuštěn. Vzhledem k jeho přečinům mu byla odejmuta azylová subsidiární ochrana, jako mladistvý ale nemohl být odsunut. Šestnáctiletý přišel do Rakouska teprve letos a rovněž požádal o azyl. K věci odmítl vypovídat.

Vyšetřování potvrdilo, že dívka obviněné znala a šla s nimi dobrovolně do bytu v Donaustadtu, který si starší chlapec pronajal. Tam byla omámena pravděpodobně ecstásí a zneužita. Jak byla usmrcena, zatím není zjištěno. Z bytu ji měl vynést starší z obviněných. Policii na stopu přivedl známý staršího z nich, údajně syrský azylant. Musí být ještě objasněno, zda v tu dobu byla v bezvědomí, nebo již mrtvá.

Počítání motýlů

Nadace Kvetoucí Rakousko a Global 2000 vyhlásily na 2.-25. červenec sčítání motýlů na zahradách, balkonech a terasách, píší OÖN. Loni se obdobné akce zúčastnilo více než 1400 pozorovatelů, kteří do databáze nahlásili 15 591 motýlů. Nejvíc bylo Okáčů lučních, na dalších místech Perleťovec stříbropásek a Okáč bojínkový.

Víc neúspěšných maturit

V Rakousku loni neuspělo u maturit 0,4 procenta žáků, letos na vyšších odborných školách 1,4 %, na všeobecně vzdělávacích 1,7 %. V matematice neuspělo 3,2, resp. 4,5 % žáků. Přitom maturitní práce napsalo letos "jen" 11,5, resp. 9 % žáků na pětky, loni 21, resp. 14 %. Také letos bylo při vážení mezi dvěma známkami přihlédnuto k celoročnímu prospěchu.