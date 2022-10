Už loni měla pohraniční policie výrazně víc zásahů než v roce 2020. Zachytila 1781 nedovolených vstupů, což bylo meziročně plus 37 procent. Tento trend podle ministra pokračuje - od ledna do konce srpna odhalila na třiceti kilometrech hranic s ČR a Rakouskem 1650 případů. Aktuálně má tato složka asi 800 policistů a policistek. Do roku 2025 jich má být přes tisíc.

Státní knihovna se digitalizuje

Digitalizace sbírek Bavorské státní knihovny už překročila tři miliony děl. Jubilejní byla lyrická práce ukrajinské autorky Oleny Telihové (1906-1942). Vyšla v Mnichově v roce 1946, asi čtyři roky poté, kdy byla tato básnířka a odbojářka zavražděna německými okupanty.

Od sousedů: Zkrachovalo pekařství po 418 letech

Telihové ukrajinské básně doplňují už kolem 400 milionů obrazových dat, mezi nimiž jsou také scany Gutenbergovy Bible, Světová kronika Hartmanna Schedela a náčrty velké mapy Bavorska matematika a lékaře Philippa Apiana (1531-1589). Knihovna takto digitalizací zpřístupňuje své sbírky široké veřejnosti už 25 let. Většina prací může být zdarma online vyhledána a stažena.

Vybíhali Empire State Building

44. ročník výběhu po 1576 schodech na vyhlídkovou plošinu 86. poschodí newyorského mrakodrapu vyhrál Wai Ching Soh z USA v čase 10:44 minuty. Görge Heimann (53) z Kölnu byl čtvrtý výkonem 11:40. Byl to jeho druhý start v tomto závodě - v roce 2016 byl pátý. "Schodištní" rekord drží Australan Paul Crake od roku 2003 výkonem 9:33 minuty. Výtah vzdálenost 320 vertikálních metrů zdolá za necelou minutu. Nejvíc vítězství, sedm, tady dosáhl Němec Thomas Dold (38). Vítězové tohoto závodu nezískávají žádné prémie.

Jak se bavit dominem

Holger Freelandt, učitel matematiky a fyziky na Gymnasiu Vilshofen, a jeho třináct žáků poskládalo v átriu školy za týden 200 000 kostek domina do 13 scén Disneyho filmu Frozen, Ledové království. Stovky hodin proklečeli na podlaze a skládali. Freelandt byl ve škole skoro nonstop a ve finiši procházel stavbou po špičkách, aby o milimetříky dorovnal rozestupy kostek. Ostatně do jejich pořízení vložil z vlastní kapsy asi 25 000 eur… Pár tisíc už jich měl doma, protože fandou domina je už od dětství. Během doby stavby nikdo další nesměl do prostoru vstupovat, aby řetězové boření obrazů stanovené na středu od 12 hodin nevypuklo nešikovností nebo nešťastnou náhodou dřív…

Dominová sestava bavorské školy.Zdroj: Deník/PNP

Od sousedů: Dýně roku vážila 796 kilogramů

Na projektu pracovali studenti rok. Vypočítali, kolik kamenů jaké barvy budou potřebovat. Vyhledali obraz z filmu, zmenšili jej a zase zvětšili na "fotopixely", které pak "kopírovali" z kostek…

Ke spuštění "ničení" díla bylo do atria vpuštěno několik tříd diváků, kterým zakázali tleskat, protože to by mohlo vyvolat otřesy, které by stavbu neplánovaně začaly bořit, ostatním byla operace přenášena do tříd. Úderem stanoveného času "skácela" první kámen sedmiletá dcera pana učitele Ronja, velký fanda domina a filmu Frozen, a rozjelo se automatické velké boření zámků, ledovce, bojových či líbacích scén… Za 20 minut bylo po všem.

Kostky šly zpátky do krabic, aby byly příští rok zase složeny, končí PNP.