"Oblíbené krmení před lidmi zatím neděláme, nesmí se zatím ještě dělat hromadné akce, a tak doufáme, že na letní sezónu se k němu zase vrátíme," doplnil Petr Samek, vedoucí provozu.

Příležitost vyfotit se s živým krokodýlem si nenechala ujít Anička Poustecká z Českého Krumlova. "Bylo to zvláštní, takový divný pocit. Byl ale měkkoučký a hebký, nevím jak to popsat," přiblížila. "A vážil o něco míň než náš kocour. Byl to úžasný zážitek."