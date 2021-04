Aby se vůbec mohla začít vyrábět, potřebovali s pomocí Startovače získat 400 tisíc korun. Konečná částka však byla mnohem větší.

„Jsme neskutečně šťastní, že nápad, který přišel během loňského prvního lockdownu, a který nám trvalo rok vymyslet do podoby deskové hry, se podaří zrealizovat. Hranici 400 000 korun, která byla nastavená jako minimální, abychom mohli hru vůbec dát do výroby, se podařilo vybrat za 24 hodin. Celkově jsme ale na neskutečných 456 % požadované částky, což je po odečtení poplatků skoro milion a půl. Takže ve finále si hru objednalo 1600 startérů,“ uvedl za WeLoveŠumava Richard Brož.

Šumavská hra je krásně zpracovaná, má edukativního ducha a každý, kdo má Šumavu rád, si při hře bude myslet, že se právě po Šumavě prochází. Hráči se nejen pobaví, ale hlavně se něco zajímavého dozví, naučí a také následně přidají další strom na Šumavu. „Desková hra provede hráče krásami Šumavy. Při těchto cestách se dozví spousty zajímavých informací na téma Šumavy, vyfotí krásné fotky a rozšíří si obzory o tom, co se může a nemůže v Národním parku Šumava. V cíli se mohou pyšnit titulem Král Šumavy, Rodák a nebo naopak Lufťák. Záleží jen na hráčích a jejich znalostech,“ popsal hru Brož, který dodal: „Jsme rádi, že je tolik lidí, kterým se líbí naše projekty a to co děláme. To nás motivuje k tomu, abychom vytvářeli další věci, které udělají radost našim fanouškům a pomůžou vždy nějakým způsobem Šumavě nebo lidem na Šumavě žijících. Takže bychom jim touhle cestou rádi ještě jednou poděkovali.“

Projekt WeLoveŠumava se dostal do povědomí lidí prodejem triček, která prodávali ve dvou cyklech a po nich následovalo jarní a podzimní sázení stromků na Šumavě. Díky tomu se tamní příroda rozrostla o stovky nových stromů, které si zasadili jejich majitelé. Mezi nimi byla i řada známých osobností.