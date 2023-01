Úbytek dopadá i na ekonomiku církve. Tři čtvrtiny rozpočtu tvoří církevní příspěvky členů. Předloňských vybraných 499 milionů bylo lehkým plusem, loni si o tom mohla církev jen nechat zdát.

K islámu se v roce 2021 hlásilo 8,3 % obyvatel, proti roku 1971 plus osm procent. Evangelíci ztratili za 50 let skoro polovinu členů, na 3,8 %.

17letý žák zabil učitelku

V Ibbenbürenu (Sev. Porýní-Vestfálsko) probodl v úterý v obchodní škole žák více ranami nožem svou 55letou učitelku, která v tu dobu byla ve třídě sama.

Jak napsal Donaukurier, poté zavolal záchranku a nechal se bez odporu zatknout. Svědkové vypověděli, že měl řadu konfliktů s kantory, několik hodin před činem mu na jeden den zakázali vstup do školy… Přesto tam odpoledne přišel a ve třídě narazil na kantorku. "Jestli tam byli domluveni k rozmluvě, zůstává nejasné," napsal list.

Méně nově přihlášených aut

Loni bylo v Rakousku nově přihlášeno k provozu 215 050 osobních aut, o 10,3 % méně než předloni. Byl to nejnižší počet za 43 let. Ve srovnání s předkrizovým rokem 2019 bylo prodáno o třetinu méně vozidel - dieselů o 61,9 % méně, benzinových o 55,5 %. Čistá e-auta zaznamenala plus 269,7 % se 34 175 kusy. Ze všech nových motorových vozidel připadalo 66 % na právnické osoby, firmy atd., 34 % na privátní držitele. VW mělo podíl 14,9 %, jeho koncernová dcera Škoda 8,7 %, BMW 7,6 %.

Do provozu šlo celkem 305 332 motorových vozidel, o 17,8 % méně než předloni. S výkonem do 54 koní bylo mínus 55 %, u modelů do 82 koní mínus 28,9, u silnějších jen mínus 11,8. Aut o více než 171 koních přibylo jedno procento.

Ze značek ztratil Opel 37,2 %, Dacia zaznamenala plus 15,4 %. Nejoblíbenějším autem zůstala Škoda Oktavia před Toyotou Yaris a Teslou Model Y. VW Golf byl čtvrtý před Dacií Sandero.

Našli tisíciletá vejce

Osm tisíciletých pštrosích vajec našli v Negevské poušti na jihu Izraele. Jejich rozlámané skořápky byly objeveny při vykopávkách vedle antického ohniště. Jsou staré 4000 až 7500 let a dobře zachovalé, protože byly dlouho kryty dunami písku.

Pštrosi žili v tomto regionu divoce až do 19. století. Dřívější nálezy nasvědčují tomu, že vejce byla luxusním artiklem, ozdobou či nádobkami na vodu. Sloužila ale i k jídlu, jak řekl Amir Gorzalczany z úřadu pro starověk. "Jedno pštrosí vejce mělo výživovou hodnotu jako asi 25 slepičích," dodal.

"Nalezené skořápky budou sestaveny jako puzzle a podrobně prozkoumány v laboratoři. To nejlepší je ještě před námi," uvedla vedoucí vykopávek Lauren Davisová.

Bavorsko se spravilo

Polovina bavorských dospělých moc váží, uvedl Donaukurier. 44 % má podle BMI nadváhu, dalších 17 % je tlustých, tučných. U žen je to 27 a 13 %. Podváhu vykazují jen asi dvě procenta obyvatel. "Průměrný bavorský muž, který je vysoký 179 cm a těžký asi 85,2 kilogramu, má tedy BMI 26,7 a nadváhu," rozebírá DK. "Průměrná žena se 166 cm a 68,2 kg má ještě váhu normální, její BMI je 24,7."