To jsou dvě procenta aut připuštěných k provozu. „Není povinností měnit stará čísla, ale při každém novém ohlášení byla a budou automaticky vydávána nová,“ řekla předsedkyně přestavenstva pojišťovny Wiener Städtische. Bílá čísla mají podle ní výhodu silnějšího odrazu světel a lepší čitelnosti. Ze spolkových zemí je v provozu nejvíc „retro“ SPZ v Dolních Rakousích (49 287), dále v Horních Rakousích 33 161 a ve Štýrsku 30 178. Ve Vídni jich je ještě 9674.

Odložila dítě…

Z odložení novorozeného chlapce v noci na 29. prosinec v obytném domě v Lichtenbergu v okrese Urfahr-venkov na rohožku před dveře jednoho z bytů je podezřelá 26letá narkomanka, píší OÖN. Jistotu má přinést porovnání DNA. Vyšetřovatelé s ní podle mluvčí státního zastupitelství už telefonovali, ale zatím ji nemohli vyslechnout. Znalci nyní porovnávají DNA obou osob – vzorek matky má policie k dispozici z vyšetřování drogového deliktu. Jak ukázala analýza vlasů novorozence, mohla matka před porodem vzít drogu. V moči chlapečka byly stopy amfetaminu. Mohl být starý asi jednu hodinu, když ho našli – ležel na polštáři teple zabalený do textilií. Uživatelka jednoho z bytů ho slyšela plakat a našla ho na chodbě, popisuje list.

88 mrtvých na silnicích

Na hornorakouských silnicích zahynulo loni 88 lidí, píší OÖN. V roce 2018 jich bylo o osm víc. V okrese Vöcklabruck bylo obětí dvanáct, v okrese Linec-venkov devět a v Braunau osm. Jen jedna smrtelná nehoda se stala v okrese Steyr, dvě v Linci-městě. Hlavními příčinami havárií byly odvedení pozornosti a nesoustředění – způsobily 32 procent smrtelných nehod. Nedání přednosti a jízda na červenou zavinily 16 procent, nepřiměřená rychlost 15 procent. 37 obětí zemřelo při autonehodách, 18 při haváriích motocyklů a 15 se přihodilo chodcům. Osm z nich bylo starších 74 let.

Umějí vyvážet

Rakousko exportovalo v prvním pololetí roku 2019 zboží za 77,6 miliardy eur, píší OÖN. Více než čtvrtina z toho připadá na Horní Rakousy, na druhém místě je se 17,2procentním podílem Štýrsko. Dovozy do Rakouska dělaly 79,69 miliardy. Co do obchodní bilance mají největší aktiva Horní Rakousy se 4,77 miliardy.

Věkový limit diskriminuje?

Aktuální věková hranice pro starosty a okresní hejtmany je podle poslanecké frankce FDP v bavorském sněmu diskriminační. „Stáří neříká nic o kvalitách politiků,“ míní šéf klubu Martin Hagen. O jejich schopnosti nebo neschopnosti mají rozhodovat voliči, nikoliv zákonodárci. Tyto limity se nehodí do doby, kdy jsou lidé stále starší a déle fit. Pro státní ministry nebo předsedy vlád žádná věková hranice není.

V Bavorsku upravuje věkovou hranici zákon o volbách do obcí a okresů. Ten stanovuje, že volit může ten, kdo má německou státní příslušnost a je mu alespoň osmnáct. Současně ale není volitelný, kdo v den začátku období funkce dovrší 67 let. V roce 2010 prosadili Svobodní v koalici s lidovci zvýšení věkové hranice ze 65 na 67 let. Norma platí i pro nadcházející komunální volby 15. března.