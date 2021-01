Do střední Evropy zasahuje podle Daniela Maňhala z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu výběžek vyššího tlaku vzduchu a nízká oblačnost. "V neděli během odpoledne a večera bude částečně ubývat oblačnosti, takže může být až polojasno. Ojediněle slabé sněžení, v podstatě může napadnout slabý poprašek, maximálně jeden centimetr," sdělil.

Dodal, že nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od -3 až do 0 °C, na horách potom od -6 do -3 °C. Dostaví se také proměnlivý vítr o intenzitě do 3 metrů za sekundu.

Nejvíce mrzlo v Novohradských horách v Pohoří na Šumavě, kde v sobotu v noci meteorologická stanice umístěná v 899 metrech nad mořem naměřila - 14,4 °C. Naopak nejtepleji bylo v českobudějovickém Rožnově -3,1 °C. "Když by bylo jasno, mohly teploty na horách klesat až do - 25 °C," zmínil Daniel Maňhal.

Na pondělí by podle jeho slov mohlo opět přituhnout. "Může mrznout více, ale hodně to záleží na oblačnosti. Na horách půjdou teploty pravděpodobně pod - 10 °C, to je skoro jisté, v nižších polohách se interval bude pohybovat od -6 do -9 °C, při zmenšené oblačnosti až do -12 °C," přiblížil meteorolog. Ojediněle se mohou objevit mrznoucí mlhy, vát k tomu bude proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu.