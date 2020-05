Od pondělní jedné hodiny odpoledne se mohou nejen pendleři nechat otestovat na COVID-19 zhruba tři kilometry od hraničního přechodu Strážný – Philipps᠆reut. Testování tam provádí pražská společnost Scimed.

Prostor pro odběrové místo poskytla obec Strážný. „Jde o areál na kraji obce, aby případní zájemci o testování neblokovali střed obce auty. V hale jsme umístili stan, který lze vysunout i ven. Místo je průjezdné, pokud bude přát počasí, zájemci nemusejí auto ani opustit,“ popsala Jiřina Kraliková, starostka obce Strážný.

Krátce před jednou hodinou před odběrové místo začali najíždět první zájemci o testování metodou PCR. Odběrový tým společnosti Scimed čítá dva lidi. Jeden odebírá vzorky a druhý pečlivě zapisuje údaje o testovaném. Vzorky ze Strážného předal Daniel Masaryk ze společnosti Scimed v pondělí vpodvečer do pražské laboratoře ke zpracování. „Výsledek testu mají lidé za 24 maximálně za 36 hodin v případě vyššího počtu vzorků pro zpracování. Nejprve jim dorazí SMS zpráva a následně e-mail, na jeho základě jejich praktický lékař vypíše vzorový formulář,“ popsal Daniel Masaryk.

Cena testu u Strážného je stanovena na 2 500 korun a platí se hotově na místě. Registrovat se je možné na www.scimed.cz na čas. „Neodmítneme ale ani jednotlivce bez objednání,“ ujistil veřejnost Daniel Masaryk. Odebrání vzorku trvá asi dvě minuty.

Kde se mohou samoplátci otestovat:



- Strážný: Areál technického zázemí obce, provádí společnost Scimed Praha, v pracovní dny od 13 do 17 hodin. Objednávkový formulář na www.scimed.cz. Cena 2 500 korun.

- Prachatice: Odběrové místo Nemocnice Prachatice, v pra᠆covní dny od 8 do 12 hodin, cena 2 600 korun.

- Dolní Dvořiště: Odběrové místo na hraničním přechodu, v pracovní dny od 8 do 17 hodin, cena 2 599 korun.

- České Budějovice: Odběrové místo Metropol, Lékařský dům Géčko a Výstaviště, v pracovní dny od 8 do 17 hodin, cena 2 599 korun.

- Strakonice: Odběrové místo Nemocnice Strakonice, denně po on-line objednávce, cena 2 600 korun.

- Český Krumlov: Odběrové místo Nemocnice Český Krumlov, po objednání přes e-mail, cena 2 500 korun.

- Písek: Odběrové místo Nemocnice Písek, v pracovní dny od 8 do 12 hodin, cena 2 700 korun.