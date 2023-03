Nažidla. Při vyslovení tohoto slova si jen málokdo v Česku nevzpomene na jednu z nejtragičtějších a zároveň nejznámějších nehod na českých silnicích. 8. března 2003 u malé osady na Českokrumlovsku havaroval patrový autobus a o život přišlo, ať na místě, nebo později, dvacet lidí.

Pomník na památku obětí nehody u Nažidel tvoří dvacet oblých balvanů z Labe rozestavěných do kruhu o průměru 12 metrů. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Tragický úsek, který si od té doby vyžádal ještě dvě další oběti na životech při dvou různých nehodách, se ale od té doby příliš nezměnil, byť po něm jezdí desetitisíce aut denně, včetně stovek kamionů. Dopravu z něj odvede, ale nejdříve v roce 2026, nová dálnice. A tak klid, který u památníku obětem nehody, dál narušuje neutichající hluk provozu.

E 55, hlavní tah z jižních Čech do Rakousko, vede u Nažidel po tělese staré císařské silnice. „Maximálně se rozšířil povrch, ale co se týká stoupání, klesání a směrových zakřivení, to všechno je z doby, kdy se tam jezdilo s povozy. Svědčí o tom i tzv. čuba, tedy brzdový kámen na horizontu, který označoval místo, kde měl vozka povinnost začít brzdit povoz,“ vysvětlil Václav Kovář, krajský koordinátor BESIPu.

20 let od tragické nehody u NažidelZdroj: Deník

Před dopravní konferencí, která se konala zhruba před deseti lety, zjišťoval, co bylo mechanismem vzniku nehody. Zavinil ji řidič, ale mohlo k ní přispět to, že zatáčka v klesání tzv. vynášela. „Řidič nechal autobus rozjet na vysokou rychlost a ve spodní části vjel do směrového oblouku, který měl dva poloměry zakřivení, což jsou, laicky řečeno, v podstatě zatáčky, které vyhazují,“ přiblížil Václav Kovář. „Řidič musí po vjetí do takového oblouku stočit kola, ale pokud se chce udržet na své straně, musí ještě následně volantem mírně pootočit na jednu či druhou stranu. To je věc, při které hrají velkou roli odstředivé síly, jež mohou vozidlo rozhoupat. A podle mého právě to k nehodě autobusu přispělo. Na základě toho pak ŘSD zdrsnilo povrch v klesání a ve spodní části směrový oblouk mírně srovnalo do jednoho poloměru zakřivení. Je to vidět i na svodidlech, jež před úpravou viditelně kopírovala dvojí poloměr zakřivení zatáčky, ale dnes už jsou vyrovnaná.“

Tudy posvištíme. Před rokem zahájili nový úsek D3 ke Kaplici a takhle pokročili

Mluvčí ŘSD Adam Koloušek doplnil, že během opravy komunikace byla provedena i úprava krajnic. „Dále pak byl v řešeném úseku vyměněn i zádržný systém (svodidla) komunikace,“ uvedl s tím, že minulý týden bylo zahájeno výběrové řízení na stavbu nového úseku D3 Kaplice-nádraží – Nažidla. Ten vyjde na více než šest miliard korun. Zahájení stavby je naplánováno na konec letošního roku.

Pouhých dvanáct vteřin

Jak k nehodě, jejíž smutné výročí připomíná už patnáct let pomník z dvaceti balvanů, který na místě nechalo vybudovat dnes již zrušené občanské sdružení Nažidla 2003, došlo? Patrový autobus značky Neoplan chomutovské cestovky Vlna s 52 cestujícími, členy karlovarského plaveckého oddílu a jejich rodinami, se tehdy vracel z Alp z lyžařského zájezdu. Čtyřicet lidí sedělo v horním patře. Řidič se z kopce, kde je dnes rychlost omezena na 70 km/h, řítil od Dolního Dvořiště na Kaplici do údolíčka s mostkem přes Hněvanovický potok rychlostí 118 km/h.

Pravou stranou autobusu sjel mimo vozovku, na pravou krajnici, a po necelých stech metrech, kdy jel podle tachografu stále ještě rychlostí 98 km/h, najel do svodidel. V té chvíli, bez brždění, prudce strhl volant, čímž se autobus dostal do smyku, prorazil svodidla v protisměru a skutálel se ze srázu. Šestadvacetitunový kolos se jednou převrátit přes střechu a zůstal ležet na levém boku. Střecha a celé horní patro byly při pádu zcela zdemolovány. To vše trvalo pouhých 12 vteřin.

Tragédie minutu po minutě

• 20.18 Na tísňovou linku 155 kdosi oznámil dopravní nehodu slovy: „Autobus s dětmi sjel do příkopu!“

• 20.25 Zdravotníci přijímají telefonát od účastnice nehody, z něhož vyplývá, že situace je „minimálně vážná“. Na místo vyjíždí záchranka z Českého Krumlova a sanita lékařské služby první pomoci z Kaplice.

• 20.29 První volající upřesňuje situaci na místě nehody a je aktivován krajský havarijní plán.

• 20.31 Budějovickým záchranářům končí den pracovního volna, jsou mimořádně povoláni do práce. O nehodě už se dozvídá ředitel krajské záchranné služby.

• 20.36 První dvě sanitky z Českého Krumlova a Kaplice přijíždějí na místo nehody.

• 21.05 K Nažidlům přijíždějí týmy záchranářů z Českých Budějovic.

• 21.37 Záchranáři vyprošťují z vraku autobusu posledního zraněného.

• 21.50 Vyproštění posledního usmrceného.

• 21.56 Do Nažidel přijíždějí sanitky z Prachatic.

• 22.44 Poslední zraněný umístěn v českobudějovické nemocnici.

• 23.35 Pracovníci pohřební služby nakládají do vozu poslední oběť nehody.

• 00.20 Poslední zraněný umístěn v prachatické nemocnici.

• 7.13 Likvidační práce na místě nehody.

• 12.21 Ukončení likvidačních prací.

Zdroj: záznamy MUDr. Jana Tučka, ÚSZS České Budějovice

Ke dvěma smrtelným nehodám došlo u Nažidel i v letech 2009 a 2014:

