Otevřené zahrady můžete v Krumlově navštívit v klášterech, na zámku, u domku Egona Schieleho, u Fotoateliéru Seidel, zahradu Kouzelné bylinky a také zahradu hotelu Romantik u Zelené ratolesti, nebo-li vedle "skleníku" na Plešivci.

Kláštery se tak počtvrté připojují k celoevropské akci Víkend otevřených zahrad. V klášterech je program:

10. – 16.00 Hmyzí hotel – Klášterní hmyzí hotel je otevřený druhým rokem. Využitje inspirace a přijďte si spolu s námi vyrobit svůj malý hotýlek pro hmyz.

10-18.00 Zahradní hra Cesta klášterními zahradami

11.00 – 20.00 Pěstování vína v Českém Krumlově. Ve spolupráci se zámkem a Festivalem vína a Sdružení podnikatelů v cestovním ruchu je možné navštívit kromě klášterní vinice také vinice v zámecké kuchyňské zahradě a na terasách jižního meandru Vltavy u zahradního domku, ateliéru Egona Schieleho. Dozvíte se o víně mnoho nového, a vína budete moci ochutnat formou placených degustačních vzorků. Degustace nabídnou vína z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, Itálie či Španělska. Prim budou hrát v této roční době růžová a svěží bílá vína. Na své si přijdou i milovníci červených vín. K vínu je připraveno teplé i studené občerstvení.

21.30 – 23.00 Tajemná stezka klášterní zahradou.

Otevřeno je také u Seidelů. Zahrady Musea Fotoateliér Seidel jsou založené na půdorysu secesní zahrady z počátku dvacátého století (1905). Přední zahrada má funkci čestného dvora, tedy jde o antré do jedinečného fotoateliéru. Zadní zahrada původně sloužila jako zahrada kuchyňská a tato funkce je zachována i dnes jako reminiscence na dobu původních majitelů. Zároveň kombinuje funkci okrasnou a odpočinkovou. Návštěvníci si mohou prohlédnout sazební plán rostlin a dobové snímky z časů, kdy se o zahrádku ještě starala paní Marie Seidelová. Akce proběhne od soboty 6. 6. do neděle 7. 6. 2020 od 9.00 do 17.00 hod, poslední vstup v 16.00 hod.

Navštívit mohli zvídavci také Záložní, dříve kuchyňskou zahradu zámku v sobotu od 10 do 14 hodin.

Boutique hotel Romantick na Plešivci vedle "skleníku" má otevřenou zahradu: sobota:11:00 -20:00, neděle:11:00 - 15:00. Můžete si prohlédnout krásnou odpočinkovou zahradu s koupacím jezírkem, terasou a koutkem pro děti. Součástí je restaurace Pivoňka a Boutique hotel Romantick v budově z konce 16.století.

Otevřená je i zahrada Kouzelné bylinky nahoře nad zámkem, a to takto: sobota:10:00 - 18:00, neděle:10:00 - 18:00.