Nárůst 17,74 procenta naznačuje zpomalení pandemie, ale jak OÖN informují, úřady usilují o dosažení „jen“ jednomístného růstu (předtím denně o 24 %). Zemřelo 31 lidí, v Horních Rakousích jako třetí 95letá žena na linecké klinice Milosrdných sester. Byla přijata s řadou dalších onemocnění před týdnem z domácí péče. Horní Rakousy měly 860 nemocných, z toho 46 v nemocnicích (v úterý ráno celkem 764), v karanténě bylo 6893 sousedů. Na 100 000 obyvatel mělo Tyrolsko 177 nakažených, Horní Rakousy 58, Dolní Rakousy 41, Rakousko celkově 60.

V Bavorsku bylo pozitivně testováno 7289 lidí, 41 zemřelo.

Šachisté táhnou dál

V záplavě krizových zpráv se v deníku OÖN objevila také jedna veselejší: v Hyatt-Regency-Hotelu v Jekatěrinburgu hraje od 17. března osm šachových velmistrů kandidátský turnaj o to, kdo koncem roku vyzve norského mistra světa Magnuse Carlsena. Vítěz má být znám 4. dubna. Nad zdravím účastníků bdí ambulance v hotelovém pokoji č. 708, dvakrát denně všechny kontroluje, ke hře připouští například až do 37,1 stupně teploty. Po šesti kolech vedl 29letý Rus Jan Něpomňaščij (na snímku Reuters vlevo s Alexejenkem).

Borg zavysílá z bytu



Televizní moderátor a hvězda šlágrů Andy Borg (59, v letech 2006-15 mj. Muzikantská stodola) chystá se stanicí SWR hudební pořad ke koronakrizi pod mottem Držíme spolu. Bude nadcházející sobotu 28. března od 20.15 a Borg jej bude moderovat z domova, z Thyrnau v okrese Pasov, kde žije. Diváci jsou vyzýváni k zaslání přání a plnit jim je budou hvězdy prostřednictvím skype rovněž z domovů. Borg, hodně sledovaný i z Česka, chce svým divákům nabídnout změnu a zábavu, říká v PNP. Show má být také signálem vzájemnosti v těžkých časech, dodává list.

Vir mění návyky

V čase pandemie zaznamenal německý zasilatelský obchod zvýšenou poptávku po kosmetických a hygienických výrobcích, píše PNP. Jak řekl jeho šéf Marc Opelt, například zastříhávačů vousů, kterých normálně prodávají asi 30 denně, jich teď po omezení provozu kadeřnictví posílají 250 až 300. Až šestkrát se zvýšily objednávky náčiní pro sportování doma, například činek. U potřeb pro domácí kancelář, jako tiskáren a otáčecích křesel, stoupla poptávka na dvojnásobek. O 50 procent se zvýšil zájem o televizory, o 199 procent o společenské hry, o 240 procent o malířské barvy. Poklesly objednávky módy, jindy v tuto dobu obzvlášť zvýšené.

Romové v krizovém štábu

O příjezdu kolony patnácti vozidel romských rodin do Steyru s plánem tady tradičně kempovat a o jejím „odsunu“ policií náš web informoval už včera. V úterý se skupinou zabýval krizový štáb Lince. Tam se v noci na středu konvoj usídlil na dočasném stanovišti v Pichlingu. „Je v majetku podniků města a bylo zřízeno v roce 2009 právě pro Romy a Sinti,“ říká v OÖN starosta Klaus Luger. Místo je vybaveno sanitárními zařízeními. Ve Steyru tomu tak není, proto náštěvu poslali dál. „Co taky máme dělat?! Není žádná zákonná možnost bránit těmto lidem v pohybu z místa A do B,“ dodává Luger.

I pro Romy ale podle něho platí omezení pohybu jako pro všechny Rakušany. „Tábořiště je teď jejich bydlištěm. To znamená, že musejí zůstat v obytných vozech, tak jako Linečané ve svých bytech. Za nákupy nebo na procházky mohou, ale jen se členy rodiny. Od všech ostatních lidí musejí dodržovat předepsaný odstup,“ uvedl. Místo v Pichlingu je na snímku Deníku/OÖN/města Lince.

Nákaza přeje operátorům

Fórum mobilní komunikace (FMK) informovalo, že v době nákazy koronavirem se objem hovorů v mobilních sítích v Rakousku zvýšil o 81 procent, denně až na 112 180 000 minut, píší OÖN. Jedním z důvodů velkého nárůstu je také rozběhnuté úřadování z domova. „Zatím co firmy zpravidla ještě mají k dispozici i pevné sítě, má pevnou přípojku jen 46 procent domácností. Velmi se změnily i špičkové časy zatížení. Dříve bývalo nejvíc voláno kolem 18. hodiny, nyní je vrchol kolem desáté dopoledne.“

Termíny prohlídky neposunou?

Po výzvách automotoklubů v Rakousku k toleranci v krizových časech k propadlým nálepkám o způsobilosti vozidel k provozu – dokladu o technických prohlídkách – spolkový cech techniků při Hospodářské komoře oznámil, že nové kontroly může provádět „v duchu protikoronavirových opatření“, ale varoval před uvažovaným prodlužováním lhůty tolerance. To by se podle něho mohlo projevit v pozdějších návalech v servisech. Doporučil majitelům vozidel sjednat si s dílnami termín co nejdřív.

Harley je „svůj“

„Harley-Davidson (HD) je fakt jiný,“ píše linecký Volksblatt. Americkému výrobci jednostopých vozidel s odbytovými problémy je prý zjevně důležitější marketing vlastní značky než aktuální virová krize. List popisuje, že vedle „Battle of Kings“, designové výzvy ke stavbě zcela osobních „custom-biků“, HD Austria na své internetové stránce „trefil kozla“. „K propagaci nového ,live-wire´, elektromotocyklu, mu má pomáhat slogan ,Nechte se nakazit!´“, uvádí deník a komentuje, že v časech pandemie je to zkrátka neuvěřitelné, nechutné a odpuzující…

Zádrhel na hranici

„Už 27 let trvá Euregio Bavorský les-Šumava-Dolní Inn a celou tu dobu strhává staré bariéry železné opony,“ píše PNP. Aktuálně se ale tato organizace ocitá v nejtěžší krizi od založení – hranice do Česka byly uzavřeny i pro pendlery. „Kdo chce z ČR za prací, musí v Bavorsku zůstat nejméně 21 dnů a po návratu do Čech se podrobit přísné dvoutýdenní domácí karanténě,“ vysvětluje list. „Novým pravidlem je dotčeno také 1300 Čechů, kteří denně pendlují za prací do okresu Freyung-Grafenau.“

Podle ředitele Euregia Kaspara Sammera je třeba vyjít z toho, že na ekonomiku v příhraničí a stejně tak na dotčené rodiny přijdou těžké časy. Na společné tiskové konferenci s předsedou sněmu okresů Olafem Heinrichem a hejtmany Sebastianem Gruberem, Franzem Meyerem a Franzem Löfflerem uvedli, že aktuálně se pokoušejí najít k podpoře pendlerů a podniků najít co nejvíc ubytování. Na snímku Deníku/PNP/Zehendner je hranice ev Philippsreutu.