Za dva roky přes tři miliony na škodách a vysoký počet nehod, to je vizitka jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v Českých Budějovicích, kde se stýkají ulice Nádražní, Generála Píky a Jírovcova.

Budějovická křižovatka Nádražní, Jírovcova a Generála Píky patří k nejnebezpečnějším v kraji. | Video: Edwin Otta

Jsou křižovatky, které by se snad daly správně projet už při první jízdě v autoškole. Na druhou stranu jsou takové, kde i zkušení řidiči mají co dělat, aby se vyrovnali se všemi nepříjemnými faktory, kterými jsou hustota provozu a z toho plynoucí dlouhé a jen pomalu popojíždějící kolony, omezené rozhledové poměry nebo třeba relativně málo prostoru pro bezpečné odbočování v různých směrech.

Je věcí řidičů, jak říká jihočeský koordinátor BESIPu Václav Kovář, aby se dokázali se vším výše uvedeným vypořádat. Ale je také pravda, že na mnohých křižovatkách prostě plechy skřípou hodně často. Na to, které křižovatky jsou nejnebezpečnější a jaké jsou příčiny nehod, se nyní zaměřil Portál nehod. Jeho analytici vycházeli z počtu karambolů za poslední dva roky a výše škod.

Příčiny nehod se zkoumaly i obecně. „Nejčastějšími příčinami jsou podle naší analýzy nedání přednosti. Ať již proti příkazu dopravní značky Dej přednost nebo při odbočování vlevo. Dále nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jízda na červenou a dalším častým důvodem je i situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Velký provoz

V Budějovicích se na čelo dostala podle portálu křižovatka ulic Nádražní, Generála Píky, Jírovcova, kde statistiky využité portálem evidují za dva roky devět havárií, šest zraněných a škody za 3 413 496 korun. K největším prohřeškům řidičů patří nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Křižovatka podle portálu patří k nejnebezpečnějším v jižních Čechách.

Pro řidiče je křižovatka náročná z několika důvodů. Především frekvencí provozu. Tranzitní trasa silnice I/3 (vede z Prahy do Krumlova a na rakouskou hranici) se zde kříží s dopravou mezi největšími budějovickými sídlišti a východní částí města. Navíc tudy projíždí po I/3 také tranzit na trase Jindřichův Hradec - Písek. A nejde jen o dlouhé řady vozidel, v nichž občas zadní nestačí dobrzdit.

Podle krajského kordinátora BESIPu Václava Kováře se navíc ve směru z Nádražní do Generála Píky (tedy z města směrem na Prahu a Jindřichův Hradec) odbočuje ve dvou pruzích a není vůbec jednoduché, aby se i osobní auta vešla vedle ostře zatáčejícího kamionu, natož dvě nákladní vozidla vedle sebe. "Při poslední nehodě, kterou jsem tu nedávno viděl, byly právě dva kamiony do sebe bočně zaklíněné," říká Václav Kovář. Připojuje, že ostrůvek na přechodu pro chodce na začátku ulice Generála Píky sice ubírá místo pro vozidla, ale je předepsaný zákonem, a proto je na místě nutný. Jedinou možností by bylo vést chodce podzemním podchodem, ale to by se muselo řešit už kdysi při vzniku stavby. "Neřesti" křižovatky však podle koordinátora BESIPu a zároveň dlouholetého učitele autoškoly prostě musejí řidiči vnímat a vyrovnat se s nimi.

Nepříjemný horizont

Obtížnou skutečností pro řidiče je v křižovatce také to, že na příjezdu z ulice Generála Píky překonávají vozidla horizont, takže z protilehlé Jírovcovy nejsou vidět, až krátce před křižovatkou. Mohou být dokonce při příjezdu i "schována" za kamion. A přitom, pokud se odbočuje z Jírovcovy doleva na Nádražní, mají vozidla jedoucí přímo z ulice Generála Píky přednost…

Václav Kovář upozorňuje, že častým prohřeškem řidičů je nerespektování světelné signalizace v křižovatkách a průjezd na červenou. "V první řadě bych chtěl řidiče požádat, aby více sledovali dopravní značení a aby respektovali už žlutý signál. Aby se spíš snažili zastavit, ne ještě přidat plyn a projet křižovatkou, než padne červená," popisuje Václav Kovář jeden z nejhorších zlozvyků českých řidičů, který je často příčinou nehod. I ve zmíněné křižovatce. "Za posledních pět let se tu stalo 35 nehod, v křižovatce samotné i v prostoru před křižovatkou. Myslím, že je to hodně," komentuje Václav Kovář statistiku, ve které dokonce ani všechny karamboly nemusejí být obsažené. A prim ve statistikách hraje jako příčina nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Tři faktory nehod

"Když se křižovatka před lety v listopadu otevírala, jen za ten měsíc bylo jedenáct nehod, z toho jedna smrtelná. Došlo pak ke změnám ve světelné signalizaci a řadicích cyklů v křižovatce a zlepšilo se to," vzpomíná Václav Kovář. Vzápětí koordinátor BESIPu dodává, že mu to připomíná nedávné otevření nové křižovatky na obchvatu Chýnova, které bylo také spojené se sérií nehod. A o to, aby nehod bylo co nejméně, BESIP patřící pod ministerstvo dopravy usiluje.

"Jsou tři faktory nehod. Vozidlo, infrastruktura a lidský činitel. Dva faktory neovlivníme, auto, které už jsme si s nějakými vlastnostmi koupili a silnici, která byla nějak postavená. Jako BESIP se zabýváme hlavně ovlivněním lidského činitele. Proto apelujeme na to, aby řidiči dodržovali pravidla bezpečnosti silničního provozu," uzavírá Václav Kovář.