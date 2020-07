Německy mluvící pár před Masnými krámy, cvakot fotoaparátů před radnicí, anglicky mluvící muž ptající se na cestu. Do Českých Budějovic se pomalu ale jistě vrací turisté.

Potvrdil to Petr Šalda, generální manažer Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích. „Momentálně máme obsazeno šedesát pět procent kapacity hotelu. V červnu to bylo osmdesát procent,“ řekl s tím, že se prodloužila i délka pobytu. „Namísto necelých dvou nocí u nás turisté stráví v průměrů čtyři noci,“ uvedl Petr Šalda. Dodal, že momentálně převládají domácí turisté nad těmi zahraničními, a to v poměru 80:20. „Garáž máme plnou kol, tříkolek, tuhle jsem na náměstí viděl místo cvičících Asiatů kopat si s míčem děti,“ reagoval se smíchem na proměnu klientely.

Až 4200 lidí bez práce a o tři miliardy méně ve veřejných prostředcích. Takový ale může být podle Vladimíra Poláška, ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu, černý scénář turismu v jižních Čechách. Jasno o tom podle něj bude až ke konci října. „Teď je turistický ruch nějak nastartovaný. Spousta lidí si řekla, že to přes prázdniny ještě zkusí. Na přelom září a října byly navíc odloženy platby zdravotního a sociální pojištění a tak podobně,“ vysvětlil.

Dodal, že prioritou jsou momentálně pro jihočeský turismus domácí návštěvníci a ti z bližšího okolí. „Letenky nebudou tak výhodné, takže to pro Asiaty bude dražší, a budou si tak tím pádem vybírat. My je proto musíme nahradit hosty, kteří to k nám mají blíž. Německo a Rakousko to je standard, teď připravujeme materiály pro Poláky a Maďary,“ nastínil s tím, že nalákat je k nám na jih Čech mají vouchery. Díky nim získají lidé slevu na ubytování. „Jedná se o třicet procent z ceny ubytování, maximálně však tři sta korun na osobu a noc,“ vysvětlil Jaromír Polášek. Dodal, že slevu mohou získat rodiny od dvou do šesti osob, z nichž nejméně jedna musí být starší 18 let. „Uvolněných na to máme třicet milionů korun, vyčerpáno bylo prozatím necelých sedm milionů korun,“ zmínil.

Současně s tím doplnil, o jaké lokality je, co se užití voucherů týká, zájem. „Nejvíce poukázek máme uplatněných na oblast Třeboňska, druhý je Český Krumlov, dále Českobudějovicko a Lipno,“ řekl ředitel.