Nová Pec – Divokou přírodu a k tomu dobrou kávu si budou moci vychutnat ti, kteří vyrazí v pátek mezi 10. a 16. k šumavskému Plešnému jezeru. Přímo na hrázi ledovcového jezera, které leží v Národním parku Šumava, se koná akce s příznačným názvem Káva v divočině.

Pohled z Plechého na Plešné jezero. | Foto: Pavel Pechoušek/Deník

Kromě informací o přípravě výběrové kávy se hosté dozví o místní přírodě, a to přímo od průvodců národního parku. „Kombinace divoké přírody a dobré kávy je pro nás spojení, které milujeme,“ říká za organizátory akce Vojen Smíšek z projektu #GoWildCZ. „Kávu si připravujeme všude na cestách, výšlapy do přírody nevyjímaje. Zaměřujeme se na takzvanou výběrovou kávu s jasným původem a šetrným zpracováním. Lidé kolem nás jsou buď stejně posedlí kávou, ale divočina jim nic neříká, nebo právě naopak. I proto jsme se rozhodli přiblížit lidem toto spojení a ukázat jim, jak to spolu krásně ladí.“