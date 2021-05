Počet pacientů s covidem, kteří potřebují nemocniční péči, poklesl ke stovce, z toho zhruba 25 lidí leží na jihočeských jednotkách intenzivní péče. Podle šéfky jihočeských nemocnic Zuzany Roithové to sice stále není málo, ale situace se výrazně lepší, a tak už se na začátku května mohli ve všech nemocnicích vrátit k plánovaným výkonům. A mají co dohánět.

Například čekací doba na ortopedické operace se prodloužila zhruba na rok, u ostatních výkonů to je přibližně půl roku. „Skluz způsobený covidem se samozřejmě nijak nedotýká onkologické operativy, totéž platí i pro všechny urgentní výkony, na ty covid vliv neměl, mají přednost před vším ostatním,“ připomíná předsedkyně představenstva nemocničního holdingu.

Počet lůžek intenzívní péče obsazených pacienty s covidem v jihočeských nemocnicích.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Bez papíru ani ránu

V některých nemocnicích už také povolují návštěvy. Pokyny k jejich omezení nebo zrušení chodily s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví, a to už je odvolalo. „Nemocnice si o návštěvách rozhodují samy podle vlastní situace, stejně jako v době chřipek nebo jiných epidemií.“ Za pacienty se smí už téměř všude v kraji s výjimkou Českých Budějovic, ale jen za splnění přísných podmínek. Bez negativního výsledku antigenního nebo PCR testu, potvrzení o ukončeném očkování nebo potvrzení o prodělání covidu se tak v nadcházejících týdnech neobejdou ani ti, kteří vyrazí za svými blízkými na pokoj. Všichni by ale měli předem zvážit, jestli je návštěva u pacienta nutná a bezpečná. „Ještě nejsme v normální situaci, klíčové je i nadále chránit všechny pacienty před případnou nákazou covidem během jejich hospitalizace,“ uzavřela Zuzana Roithová.

Kdy na návštěvu? Návštěvy v nemocnicích předloží potvrzení o negativním výsledku testu, očkování či prodělání covidu a po celou dobu musí mít nasazený respirátor, návštěvy jsou omezeny také časově.

CB: zákaz návštěv do 1. 6. (s výj. dětského a neonatologického odd. a porodnice)

CK: zákaz návštěv do 24. 5.

JH: středa a neděle 15 - 16 h

PI: denně

PT: denně

ST: denně (max. 15 min.)TA: denně

Za babičkou smí jen na půl hodiny

O víkendech jezdí na návštěvy za babičkou do jednoho z jihočeských domovů důchodců, na návštěvu má ale jen půl hodiny a už se nemůže dočkat, až s ní bude moct zůstat, jak dlouho bude chtít. „S babičkou mohu posedět a popovídat si s ní jen ve vstupní hale, na pokoj s ní bohužel jít nesmíme,“ přiblížila Tereza Prášková. Stejně tak rodina nesmí babičku vzít ven, protože není, kvůli prodělanému covidu, naočkovaná. „Sestry po mně při příchodu vyžadují potvrzení o negativním výsledku testu na covid ne starší než 72 hodin.“

Při příchodu si vnučka také pokaždé musela vydezinfikovat ruce a dostala na sebe ochranný plášť. „Tuhle sobotu jsem už ale plášť mít nemusela,“ dodala.

Například v hornoplánském domově důchodců je třeba si návštěvu v zařízení domluvit u sociální pracovnice, návštěvní dny jsou jen v pátek, v sobotu a v neděli. A ani tam ještě není možné, aby se příbuzní obyvatelů volně pohybovali po domově. Nicméně všichni klienti už mohou ven bez omezení, vycházky jsou nezávislé na seznamu návštěv.

Klienty domovů seniorů už také není třeba zatěžovat pravidelným testováním. Většina je naočkovaná druhou dávkou, což platí i pro zaměstnance. „Na test musí jen ti, co přišli do kontaktu s PCR pozitivním, a ti, co mají příznaky,“ doplnila náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová.