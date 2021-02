Kumulativní počet diagnostikovaných s COVID-19 od vypuknutí pandemie k pondělní osmnácté hodině v regionu vzrostl na 59 006. Počet vyléčených se zvýšil na 52 814. Počet aktuálně pozitivních vzrostl o 44 na 5 189 osob. Od března, kdy byl v Jihočeském kraji zaznamenán první případ onemocnění, zde v souvislosti s koronavirem hygienici verifikovali celkem 1 003 úmrtí.

Od neděle do pondělí přijaly laboratoře k vyšetření metodou PCR v regionu 328 suspektních vzorků, žádný od samoplátců. Z výsledků provedených testů potvrdili hygienici k 18. hodině 159 nových pozitivních případů. K nemocným přibylo 80 žen a 79 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Táborsku (48), Jindřichohradecku (25) a Prachaticku (23). „V jedenašedesáti případech byl zdrojem nákazy kontakt s pozitivní osobou v rodině a ve třech desítkách na pracovišti. Nově onemocnělo devět zdravotníků a čtyři pracovníci či klienti sociálních služeb. Devět nových případů se týkalo škol. Dvě osoby se infikovaly při pobytu v zahraničí, v Německu a v Turecku. U ostatních případů zatím nebylo možné zdroj nákazy identifikovat,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

“Jak jsem uváděla v minulých dnech, bylo otázkou času, kdy nová mutace koronaviru dorazí i do našeho kraje. K dnešnímu dni evidujeme v kraji 171 potvrzených onemocnění britskou variantou COVID-19. Nejvíce vzorků zatím bylo potvrzeno na Táborsku, celkem 147, ale je to dáno i tím, že laboratoře dosdu dovyšetřovaly vzorky především z Táborska, patnáct případů máme k dnešku na Písecku a jednotky případů v dalších okresech Jihočeského kraje,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

„Od začátku školního roku se s infekcí setkali žáci, studenti a pedagogové ve 446 školských zařízeních, to je asi 54 procent všech zařízení v kraji. K dnešku je v kraji uzavřeno jedenáct mateřských škol a jedna dětská skupina, ve třiadvaceti dalších školkách jsou uzavřeny pouze jednotlivé třídy. Stejně tak na jedenácti základních školách jsou nyní uzavřeny jednotlivé třídy, před týdnem to byly čtyři školy,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková.

Aktuální rizikový index protiepidemického systému PES, platný pro celou ČR, zůstal v pondělí 15. února na hodnotě 77 bodů a druhý den v řadě setrval v parametrech pátého stupně koronavirového rizika – kritický stav (≥ 76 bodů).

Ze stávajících 5 189 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 331 na Českobudějovicku, 984 na Jindřichohradecku, 743 na Táborsku, 696 na Písecku, 548 na Českokrumlovsku, 469 na Strakonicku a 418 na Prachaticku. 1 003 nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou od vypuknutí pandemie zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo v Jihočeském kraji dosud indikováno celkem 170 111 PCR vyšetření. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo 2 452 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se nezvýšil a zůstal na celkových 13 186,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pondělí večer na jihu Čech pozitivních od začátku koronavirové pandemie 31 313 žen a 27 693 mužů. Z celkových 59 006 dosud potvrzených případů je 17 863 z Českobudějovicka, 9 618 z Táborska, 9 092 z Jindřichohradecka, 7 037 z Písecka, 6 285 ze Strakonicka, 4 604 z Českokrumlovska a 4 507 z Prachaticka. Mezi pozitivně testovanými v kraji bylo dosud kumulativně 5 250 dětí ve věku do 14 let, z toho 1 026 do čtyř a 1 876 od čtyř do devíti let. 5 673 pozitivních patří do kategorie 15 až 24 let, 7 592 do kategorie 25 až 34 let, 10 075 do kategorie 35 až 44 let, 11 426 případů do kategorie 45 až 54 let a 8 425 do kategorie 55 až 64 let. Celkem 10 565 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pokračuje dobrovolné antigenní testování. Počet odběrových míst pro antigenní testování a jejich provozní doba se mohou měnit dle zájmu veřejnosti, je dobré sledovat webové stránky jihočeských nemocnic nebo Ministerstva zdravotnictví na adrese: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/. Až do odvolání je vedle běžného provozu pro testování mimořádně otevřeno odběrové místo laboratoří Aeskulab na Senovážném náměstí v Č. Budějovicích a to každou neděli vždy v době od 8 do 11 hodin. Nutná je ovšem předchozí rezervace na adrese: rezervace.aeskulab.cz.