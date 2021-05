Po obou stranách silnice mezi Miroticemi a Čimelicemi v délce několika set metrů leží poražené stromy, které dálnici musely ustoupit. „Od března probíhají přípravné práce, které zahrnují odstranění mimolesní zeleně z vegetačních důvodů. Současně se seznamujeme s trasou, zajišťujeme si zázemí, abychom mohli naplno zahájit práce, jakmile k tomu dostaneme od koncesionáře pokyn,“ uvedla za společnost Eurovia její mluvčí Iveta Štočková.

Právě Eurovia bude mít stavební práce na starosti. Firma patří do skupiny Vinci, která spolu s další francouzskou společností Meridiam tvoří vítězné konsorcium DIVia. V Česku jde o první PPP projekt, kdy dálnici postaví a následně bude provozovat soukromá firma. Stát bude stavbu postupně splácet. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky by k předání staveniště mělo dojít během několika týdnů. „V tuto chvíli je klíčové dosažení finančního uzavření, se kterým počítá koncesionářská smlouva. Zahájení dalších stavebních prací se očekává ve druhé polovině května,“ uvedl. Stavbu dálnice D4 by řidiči v letošním roce neměli pocítit. „Významnější vliv na provoz lze očekávat až v průběhu příštího roku,“ uzavřel František Jemelka.

Nový úsek dálnice D4 bude měřit 32 kilometrů a povede od Hájů na Příbramsku po Mirotice v Jihočeském kraji, kde naváže na již provozovaných 16 kilometrů dálnice z Mirotic do Písku. První řidiči by se po kompletní dálnici z Písku do Příbrami měli projet do konce roku 2024.