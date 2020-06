Asi rok sloužil jako hospodářská komunikace. Příčiny pádu zatím nejsou známy, sdělila dolnorakouská silniční služba. K místu se sjeli hasiči a policie se psy k vyhledávání případných zasypaných, ale událost si zřejmě nevyžádala zraněné.

Muzikanti už zkoušejí

Od 15. června budou v Bavorsku povoleny koncerty, od pondělka 8. června mohou amatérské kapely opět zkoušet, řekl ministr kultury Bernd Sibler v PNP. Instrumentální skupiny musejí cvičit odděleně, maximálně v deseti lidech. Mezi osobami má být dvoumetrový odstup, v sekci dechových nástrojů třímetrový.

Rikši na elektropohon

Zdroj: Deník/OÖN

Harald Hackermüller (44) loni v létě rozjel v Linci k dosavadnímu servisu limuzín ještě taxislužbu e-rikš a hledá další dva, tři zaměstnance, píší OÖN. V parku má dvě špičkové ručně stavěné rikši a jeden originál z Indonésie. Našel už stálé zákazníky a teď po koronakrizi očekává další s přílivem turistů do města. Jeho „drožkáři“ mají mít 20-30 hodin služby týdně, za což by dostávali tisíc eur čistého, a pravděpodobně i solidní spropitné. Jezdit budou jen při dobrém počasí. Práci Hackermüller nabízí všem - studentům, ženám v domácnosti, důchodcům. Důležité prý je jen, aby byli ke klientům přívětiví a měli sami rádi pohyb. Sám také občas šlápne do pedálů svých vozítek, aby si vylepšil kondici. „Pak vypínám elektropohon,“ říká v lineckém deníku. Foto: Deník/OÖN/Alexander Schwarzl

Býček „za všechny prachy“

Zdroj: Deník/OÖN

Mladý býček Herby byl při freistadtské aukci prodán za 41 000 eur, informují OÖN. Vyrostl ve stáji rodiny Hurnausových v Kollerschlagu. Koupila ho chovná stanice; jakmile pohlavně dozraje, mohl by se prý dostat s genomickou chovnou hodnotou 142 a vahou 202 kilogramů co nejdřív do nejvěhlasnějšího chovu ve Štýrsku, píše list. Na snímku je ještě u rodiny chovatelů. Foto: Deník/OÖN/RZO