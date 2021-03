Byla to centimetrová práce manévrováním z řeky s ocelovým kusem dlouhým 120 metrů a širokým 33 metrů o váze více než 2800 tun – mezery k druhému oblouku namontovanému koncem února a ke břehu řeky na linecké straně měly jen 25 centimetrů, píší OÖN. V příštích týdnech budou pokračovat svářecí práce, položena vozovka, zábradlí a osvětlení.

Most nahrazuje starý železniční, který byl snesen po 115 letech. Je asi třikrát širší. Bude sloužit individuální dopravě včetně cyklistů, ale povedou přes něj i nové městské linky S6 a S7 do Mühlviertlu. Vylepší spojení také pro množství pendlerů, kteří dnes prostojí v hlavním městě v kolonách průměrně 26 minut.

Dlouho se diskutuje o tom, jak se má nový most jmenovat. Návrhů se sešlo mnoho, ale starosta Klaus Luger míní, že se to časem vyřeší samo. Žádný most v Linci dosud nikdy nedostal jméno politickým rozhodnutím, říká. Foto: Deník/OÖN/Volker Weihbold

Covid dusí Rakousko

Počet nových infekcí v Horních Rakousích strmě stoupá. Ještě začátkem tohoto týdne přibývalo denně kolem 200 nemocných, ve čtvrtek už jich bylo 411, píší OÖN. Dolní Rakousy jich hlásily 522, nejvíc ve státě. Infekce je v pátek prokázána u 2816 sousedů, celkově počet nakažených dosáhl 87 762, o 602 víc než ve středu. V karanténě jich je 6275. Do čtvrtka zemřelo 1521 Hornorakušanů, v celé republice 8652.

“Relativně stabilní je počet pacientů v nemocnicích,” pokračuje list. Ve čtvrtek odpoledne bylo na normálních lůžcích v zemi ošetřováno pro covid 97 lidí, 21 muselo na intenzivky. Ve 216 hornorakouských školách mělo covid ve středu 345 žáků a 46 učitelů.

Město přispěje na žaluzie

Město Vídeň proplatí vlastníkům či nájemcům bytů starších deseti let za dodatečné montáže zastínění roletami či žaluziemi až polovinu nákladů, maximálně 1500 eur na byt. Pomáhá tím proti přehřívání bytů v letních dnech.

Tento dotační titul zavedla radnice na podzim 2019. Loni vyřídil magistrát přes 5000 žádostí. Průměrná podpora činila 1002,50 eura. Program poběží do konce roku 2025. Deník o novince informoval Martin Landa z Eurocommu Praha.

Při nehodách umírá třikrát víc mužů

V Rakousku zemřelo v posledních letech při dopravních nehodách třikrát víc mužů než žen, píší OÖN. U osádek osobních aut byl poměr 2:1, u motocyklů skoro 34:1, pod vlivem alkoholu řídilo “ke smrti” 86 procent mužů. Loni zahynulo v dopravě 338 lidí, z nichž tři čtvrtiny byli muži. Obdobný poměr byl i v letech 2010-20. Přitom chlapi najezdí zhruba jen o třetinu víc kilometrů než ženy. Menší rozdíl je u obětí nehod cyklistů (mužů zemřelo dvaapůkrát víc) a chodců (o třetinu víc). OÖN k tomu poznamenávají, že ženy přitom nachodí zhruba o polovinu víc kilometrů.

Odškodní koncerny

Spolková vláda se dohodla po deseti letech s energetickými koncerny na odškodnění za předčasné odstoupení od atomové energie v roce 2011, napsala PNP. Za ušlý zisk a zbytečné investice dostanou čtyři podniky celkem 2,43 miliardy eur, nejvíc Vattenfall 1,425 miliardy. RWE připadne 880 milionů. Narovnány tak mají být I pokračující spory, v nichž Vattenfall chtěl u Světové banky dosáhnout náhrady až šesti miliard. Dohodu musí ještě signovat grémia dotčených koncernů.