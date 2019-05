V disciplíně “Longest Distance” zvítězil Američan Jake Hardy, jehož vlaštovka uletěla 56,61 metru. Nejdelší doby letu, 13,33 sekundy, dosáhl v “Longest Airtime” Cameron Clark z Austrálie, v kategorii “Aerobatics”, kde se posuzoval výraz a choreografie hodu, vyhrála Kateryna Ahafonová z Ukrajiny. Jury tvořili skokan do extrémní hloubky, tanečník breakdance a závodní řidič.

Šampionát Red Bull Paper Wings se konal popáté. 437 kvalifikačních turnajů na celém světě se zúčastnilo 52 000 „pilotů“, 168 mužů a osm žen z 58 států bojovalo ve finále v salcburském Hangaru-7. Z Rakušanů byl nejlepší Sascha Zimmermann, jehož model uletěl 45,37 metru. Skončil čtvrtý.

Společně vzpomeneme obětí nacismu?

Prezidentka bavorského zemského sněmu Ilse Aignerová navrhla pro příští rok přeshraniční pamětní den Bavorska, Česka a Rakouska k uctění obětí holocaustu. "75 let po osvobození lágru v Osvětimi by to bylo zřetelné znamení proti zapomínání a znovu doutnajícímu rasismu," řekla Aignerová v úterý v Praze. Oslava by podle ní mohla být symbolem úzkého dobrého spojenectví zmíněných zemí, napsala PNP.

Vymýšlejí bič na emise

Každý pátý nákladní automobil z východní Evropy vykazuje nápadné zplodiny, píší OÖN. Teď prý na ně policie chystá novou metodu kontroly na tzv. AdBlue vstřikování.

List popisuje, že malá, nelegálně zabudovaná elektronická součástka, která po internetu stojí kolem sto eur, má na palubní elektronice předstírat, že vozidlo jede s redukčním činidlem AdBlue, které snižuje emise oxidů dusíku až o 90 procent. Na sto kilometrů by tedy přepravce ušetřil jedno až dvě eura, uvádí deník.

Studie Univerzity v Heidelbergu uvádí, že tyto manipulace zatěžují ovzduší v Německu ročně až 14 000 tunami oxidů. Pro Rakousko obdobná čísla nejsou, ale Rudi Anschober vychází z toho, že na A1 u Haidu jezdilo loni kolem pěti milionů nákladních automobilů, meziročně o 4,5 procenta víc. „Kdyby jen u jednoho procenta byly emise manipulovány, je to pořád enormní zatížení oxidy dusíku,“ tvrdí Anschober a volá po důslednějších kontrolách, k nimž ovšem exekutiva potřebuje vysoce kvalifikované znalce…

Našli džbán se starostovým vousem?

Noviny "Neue Warte na Innu" psaly 31. srpna 1912 o džbánu na pivo, jehož víko zdobila postava starosty Braunau Hanse Steiningera, známého dlouhým vousem. Podle článku měla hledaná nádoba pocházet ze 16. století, a městu bylo doporučováno, aby si tento jedinečný steiningerovský kousek nenechalo ujít. „O sto let později se vlastivědci Tamara a Manfred Rachbauerovi postarali o návrat této rarity do Braunau,“ uvádí pasovská PNP.

Stará novinová zpráva je prý nenechala v klidu. „Nejdřív jsme hledali online, ale bohužel bez výsledku,“ popisuje Manfred Rachbauer. Připomíná, že podle článku z roku 1912 džbán napřed patřil hostinskému ze Simbachu, ale teď že se nachází „ve vlastnictví jednoho hospodského v Kirchseeonu“. Hledači tedy klepali v muzeích a obchodech s antikvitami v okolí, taky marně, a vrátili se k internetu. V obchodu s antikvitami poblíž Norimberka pak skutečně našli, co hledali, půllitr získali a vrátili jej do Braunau.

I díky tomu se Hans Steininger stává známým znakem města, pokračuje PNP. Šíří se kuriózní historky o tomto muži, který si při procházkách dlouhý vous balil do sametového sáčku. Kdy se narodil, se neví, ale zemřít měl 28. září 1567. Jak, to opět známo není. „Nejznámější vyprávění o jeho konci líčí, že jednou si vous zapomněl srolovat, šlápl na něj, spadl ze strmých schodů a zlomil si vaz. Jiný příběh říká, že vous začal sám od sebe hořet a jeho nositel spadl ze schodiště na radnici…“

Běhal dokolečka…

Dolnorakouský extrémní sportovec Rainer Predl vytvořil v centru Buckligen Welt světový rekord v maratonu ve větrné elektrárně, napsaly OÖN. V prosklené vyhlídce elektrárny v Lichteneggu o průměru 13,5 metru, ve výšce 68 metrů, uběhl plnou vzdálenost 42 195 metrů za 4:21:37 hodiny. Potřeboval k tomu tedy 3125 kol, uvedl list.

Koupí a zboří kliniku za euro

Budova bývalé kliniky ve Freyungu visela jako Damoklův meč nad chystanou zahradnickou výstavou, která může být uspořádána jen bez této nadrozměrné betonové „škatule“ na nejprominentnějším místě města, popisuje PNP. Stržení spočítali znalci na náklad 8,2 milionu eur, a to bylo nad možnosti města. „Teď se našel zachránce – stavební podnikatel Günther Karl z Innenzellu chce objekt od města koupit za jedno euro a během jednoho roku jej na vlastní náklady strhnout,“ uvedl pasovský list. Plán inicioval starosta Olaf Heinrich.

Sjednáno je prý i to, že jakmile bude budova snesena, město si pozemek od Karla pronajme a zapojí jej do plánu výstavy, která bude v roce 2022. Karl prohlásil, že mu region Bavorského lesa leží na srdci a je pro něho důležité, aby výstava měla velký úspěch. K jejímu uskutečnění tedy rád přispívá…