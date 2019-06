Zadov – V sobotu se na šumavském Zadově uskutečnila krajská soutěž jihočeských hasičů v disciplínách TFA. (Zkratka z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije.) Klání představuje nejtěžší hasičské soutěže.

Jednou z disciplín, kterých je celkem osm, jsou údery dvouručním kladivem do hammer boxu. V akci je na snímku vítěz Michal Brousil. | Foto: HZS

Zadov – Soutěž podmínkami simuluje práci hasiče při zásahu. Jak Deníku sdělila krajská mluvčí profesionálních hasičů Vendula Matějů, klání se pořádá jednou za dva roky. „Pro závod vybíráme atraktivní prostředí. Závodili jsme u Stezky v korunách stromů v Lipně nad Vltavou nebo před dvěma lety u rozhledny Hýlačka v Táboře,“ řekla Matějů. Letos se zúčastnili vedle profesionálů i závodníci z řad dobrovolníků a ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěžilo se v kategoriích do 34 let včetně a od 35 let výše. Kategorii do 34 let suverénně ovládl písecký mistr Evropy v tomto sportu Michal Brousil s famózním časem 5:02,82. Na 2. místě skončil zástupce dobrovolných hasičů Jiří Melecký (6:20,10), 3. místo vybojoval Ondřej Fišer z územního odboru Tábor (6:22,13).