Nečekaný nález za sebou mají dva houbaři, kteří vyrazili na hřiby. V sobotu dopoledne v lese nad Březovíkem u Ktiše na pomezí Krumlovska a Prachaticka, v CHKO Blanský les, našli dva Krumlováci čirou shodou náhod mrtvolu.

Dva houbaři z Českého Krumlova našli v lese mrtvého muže. | Foto: Ivan Janota

Přijeli do lesa autem a zaparkovali na asfaltové svážnici nedaleko krmelce, u kterého je malý seník. „Mám tam místo, které pravidelně procházím, tentokrát jsme vyrazili sousedem,“ přiblížil Ivan Janota. „O právě on si všiml, že v seníku, kolem kterého se vchází do lesa, někdo je. Povídá, že tam někdo vyspává kocovinu, tak jsme šli dál. Když jsme les obešli a vraceli se zpátky k autu, mimochodem s prázdnou, hřiby ještě nerostou, viděli jsme, že je pořád ve stejné pozici.“