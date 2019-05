Českobudějovicko – Pokud v noci klesne teplota pod nulu, pomůže rostlinkám bílá přikrývka.

Na šest set nachystaných kelímků se sazeničkami okurek, rajčat či okurek hadovek má Stanislav Jiřička z Českých Budějovic. Jeho výpěstky už by si klidně mohly velebit v záhonech, jejich zahrádkář ale stále vyčkává.

„Ještě jsem se do toho nepustil. Vyseju je až po zmrzlých mužích a to ještě budu sledovat počasí,“ vysvětlil letitý zahrádkář. Na otázku, jestli to tak činí každý rok, nebo jen letos, odpověděl: „Dělám to tak pokaždé. Ono to sice vypadá, že letos zima nebude, ale ledoví muži umí pěkně zklamat,“ dodal se smíchem. Stejně to má i Jiří Merle z Českého zahrádkářského svazu v Rudolfově. „Ven jsme nic ještě nedávali, tak maximálně do skleníku, a stejně se musely brambory na noc přihrnout,“ nastínil Jiří Merle, jak to má s letošní úrodou. „Ono je lepší počkat. Můžou přijít teploty s dvěma, třemi stupni a úroda bude zničená,“ dodal.



On i Stanislav Jiřička se shodují, že mezi záhony mají v plánu se vypravit v průběhu 14 dnů. „No a pak bude za dva dny zaseto,“ míní Stanislav Jiřička.



Za pravdu zkušeným pěstitelům dává i majitel Zámeckého zahradnictví v Hluboké nad Vltavou Lubor Dušek, jehož provozovna se v posledních dnech zákazníky jen hemží. „Platí, že po patnáctém květnu je už nejvyšší čas vysazovat a vysévat rostliny ven. I přesto se vyplatí sledovat předpověď počasí. Pokud by ještě měly přijít v noci teploty pod nulou, květinám i zelenině uškodí. Hodně citlivé jsou okurky, rajčata nebo afrikány, naopak trvalky jsou celkem odolné,“ vysvětluje.