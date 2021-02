Většinou jsou „neviditelní“, ale zůstávají po nich ve sněhu stopy. V chráněném území Malše je zanechávají například losi, 200 až 300 kilogramů těžcí zástupci čeledi jelenovitých, s až dvěma metry výšky v kohoutku jedni z největších na světě.

"Pozorujeme je už dvanáct let, jak k nám přecházejí přes hranici,“ říká vedoucí informačního centra Natura-2000 v Leopoldschlagu Stephan Weigl. „Před dvěma roky pronikli dokonce až k místním tabulím Freistadtu.“ Pocházejí nejspíš z jižních Čech, u lipenského jezera a východně Budějovic se usadily dvě losí populace migrující z Polska. Se 20 až 30 kusy jsou tato stáda ale spíše malá. To jim podle Weigla dělá největší problémy. „Jejich populace žiije izolovaně, z toho vyplývajícího incestu jsou losi slabí, jejich mladí mají genetické defekty a nemoci,“ vysvětluje expert. „Bez čerstvé krve by nejspíš vymřeli.“

Směrem k Dunaji vandrují ze zeleného pásu i rysi. V příhraničí by mohly žít asi čtyři kočky. V oblasti přibyly stopy zlatých (obecných) šakalů. Ti do Evropy přicestovali z Blízkého Východu a z Asie a podle Weigla se hodně rozšířili v Maďarsku.

Testují se sami doma

Podle informace od Markéty Spěváčkové z pražské kanceláře Vídně v Praze, Eurocommu, od konce ledna probíhá ve Vídni speciální pilotní projekt, který má Vídeň připravit na domácí testování prostřednictvím kloktacích PCR testů. Zapojeno je do něj 60 000 zaměstnanců z vybraných vídeňských firem a zdravotně sociálních služeb. Ti se v pilotní fázi testují doma, a to dvakrát týdně. Vzorky si kvůli identifikaci a správnému provedení musí odebrat před kamerou počítače či smartphonu a následně je zaslat do laboratoře. V případě, že bude Vídeň s výsledky projektu spokojená, zavede od března možnost domácího testování pro všechny.

„Regulérně“ bylo v Rakousku očkováno do neděle přinejmenším 212 062 lidí, tedy 2,38 procenta obyvatel. V posledním lednovém týdnu bylo málo séra, takže vystačilo „jen“ pro 61 000 lidí, minulý týden už jich bylo 80 852, z nich pro 55 269 druhou dávkou.

Balíků přibylo

Loni bylo v Rakousku odesláno 287,1 milionu balíků, píší OÖN. To bylo o 41,2 milionu víc než 2019 (+16,7 %). Zásilek od firem privátním zákazníkům přibyla třetina na 185,2 milionu, od firmy k firmě jich ubylo 3,1 procenta na 91,8 milionu. Soukromé osoby si poslaly 10,1 milionu zásilek, o dvě procenta víc než předloni.

Děti za starostou online

Školáci ze třetích tříd bývali v Linci každým rokem přijímáni starostou na radnici a mohli se ho ptát na cokoliv. Otázky mířily k jeho zlatému primátorskému řetězu, služební limuzíně, k dennímu rozvrhu práce. Letos se ale kvůli koroně přijetí neuskuteční. Starosta Klaus Luger vymyslel náhradu – děti pozval na 12. února od 13 hodin na radnici online, píší OÖN. Hodinu jim bude odpovídat a umožní jim také pohled do jeho pracovny. K této počítačové návštěvě je mohu rodiče přihlašovat na www.klaus-luger.at/kinder-qa až do čtvrtka a přikládat také videa s dotazy a podněty.

Botanická zahrada otevírá

Po třech měsících uzavření kvůli koroně znovu otevřela linecká Botanická zahrada. Pro návštěvníky platí zásada udržovat u pokladen a v prodejně dvoumetrový odstup a nosit roušky, do toalet může vstupovat vždy jen jeden člověk. Otevřela také zoo se 600 zvířaty. Uzavřen zůstává její tropický pavilon.

„Zamkli“ Tyroly

Země Tyrolsko bude od 12. února pro deset dnů zónou povinného testování na koronavir, napsal Volksblatt. Kdo z dospělých bude chtít v tu dobu ze země vyjet, bude muset předložit negativní test ne starší 48 hodin. Výjimkou je východní Tyrolsko. Kancléř Sebastian Kurz opatření odůvodnil rozšířením jihoafrické varianty covidu v této zemi a malou účinností přípravku Astra Zeneca proti ní. V pondělí bylo v Tyrolích 163 potvrzených případů této nákazy (podle jiných zpráv 293) a 220 dalších podezření, nově přibylo 163, hlavně v okrese Schwaz. Vyskytla se také v Innsbrucku.