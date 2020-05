Náš web o případu opakovaně exkluzívně informoval. Dotyčný kardiochirurg předal práci na sále asistentovi a 77letý pacient choulostivý zákrok nepřežil. Zda jeho smrt souvisí s odchodem operatéra, zkoumá státní zastupitelství, které věc šetří jako podezření na usmrcení z hrubé nedbalosti. Vedení kliniky doktora tři dny po „provalení“ případu oficiálně suspendovalo a za další tři dny propustilo. Dotyčný, jehož linecký deník označuje jako dr. Y, připouští, že neměl ze špitálu odcházet, ale jeho přítomnost při operaci by prý na vývoji choroby nic nezměnila. Proti výpovědi se chce bránit.

Klinika dál zastává názor, že opuštěním pacienta během operace masivně poškodil důvěru jak nemocných, tak nemocnice, jak řekl lékařský ředitel kliniky Ferdinand Waldenberger.

Když nemocného s poškozenou aortou dopravil do ústavu vrtulník, nebyli si jisti, zda případ může převzít některý z přítomných lékařů. Dr. Y, chirurg s více než 20letou praxí, byl doma v placené pohotovosti, takzvané příslužbě. Zavolali mu, jestli operaci převezme. Dr. Y v OÖN vysvětluje, že nemusel, ale řekl, že ano. Žádné podmínky či časové omezení neuvedl. Šéf Waldenberger potvrzuje, že v příslužbě zákrok mohl odmítnout a oni by pak hledali jiného chirurga, ale kdo operaci vezme, je za ni odpovědný.

Deník popisuje, že operace začala ve 13.07. Před ní při oblékání se dr. Y potkal s mladším kolegou ve službě, rovněž vrchním lékařem (OÖN ho označují jako dr. X), který měl na stejné odpoledne naplánovanou jinou operaci . Dr. Y si myslel, že mu dr. X bude asistovat, a řekl mu, že má mezi 16.30 a 17.15 dlouho naplánovaný termín ve své privátní ordinaci a musí být krátce předtím na sále nemocnice vystřídán. Podle jeho vyjádření vycházel z toho, že ho nahradí právě dr. X, i když ten mu to nepřislíbil.

Prasklou aortu operoval dr. Y se dvěma asistenty – lékaři ve specializovaném vzdělávání. Zákrok podle něho proběhl hladce, v 15.45 bylo poškozené místo zajištěno. Pacient nyní musel být „pomalu a šetrně“ odpojen od mimotělního oběhu – po „zahřátí“, protože byl operován za tělesné teploty 28 stupňů. V 16.10 chtěl dr. Y práci předat dr. X, ale jemu právě opožděně začínala jeho plánovaná operace. Dr. Y se ho ptal, proč k zákroku přistupuje právě teď, když není neodkladný, nouzový, a když věděl, že on kolem 16.15 bude muset odejít. Neinformoval ho ani o zprodlení jeho vlastní operace. „Každý jiný kolega by to udělal, a já bych pak mohl posunout mé ordinační hodiny,“ tvrdí v OÖN. Dr. X mu na výtky neřekl nic.

Dr. Y tedy předal dokončení práce asistentovi ve třetím roce specializovaného vzdělávání a od mu sdělil, že požadované kroky může provést. Při problémech mu měl zavolat, jeho ordinace leží blízko kliniky, a „kdyby to hořelo“, měl se obrátit na dr. X, který operoval v sále vedle.

A k potížím skutečně došlo. Při vyjímání kanyl mimotělního oběhu jedna svorka sklouzla a došlo k masivnímu krvácení pacienta. Asistent alarmoval dr. X, který odešel od vlastní operace. Ten tepnu uzavřel, stav nemocného se stabilizoval a dr. X se vrátil ke svému případu. Dr. Y vyžádali telefonem zpátky do nemocnice.

Krátce nato se stav pacienta znovu zhoršil, podle zprávy došlo k náhlému selhání srdce. K reanimaci byl opět povolán dr. X a nemocný byl opět připojen k mimotělnímu oběhu. Když se vrátil dr. Y, byl ve stabilizovaném stavu. Při dalším pokusu ho z přístrojů sejmout se znovu objevily potíže a pacient večer zemřel.

Do operačního protokolu dr. Y svou nepřítomnost neuvedl – podle něho je to obvyklé, podle Waldenbergera u takto komplexních operací nevídané.

Právní zástupce dr. Y je přesvědčen, že trestněprávně se jeho mandant nemá čeho obávat. Interní pitva na klinice potvrdila, že smrt pacienta s jeho nepřítomností u operace nesouvisí. Formálně advokát také vytýká nemocnici, že o propuštění dr. Y nerozhodla neprodleně, ale až po šesti dnech. Podle Waldenbergera proto, že chtěla dát operatérovi příležitost k vypracování vyjádření.

Papá, korono!?

V Horních Rakousích bylo v sobotu už devět okresů „bezkoronových“, v celé spolkové zemi bylo aktuálně jen 29 nakažených osob, píší OÖN.

20 eur za nákup doma

Město St. Pölten chce pomoci místnímu hospodářství a každé domácnosti, která od 15. června do poloviny srpna nakoupí v pöltenských obchodech, vrátí z nákupu maximálně 20 eur, píše Volksblatt s odvoláním na starostu Matthiase Stadlera. Ten odhaduje, že akce bude město stát půl milionu eur. Profitovat z ní má 25 000 domácností. Obdobnou akci vyhlásila Vídeň, jejíž domácnosti mají dostávat bonusy 25-50 eur na konzumaci v gastronomii.

Zachraňují ropuchy

Zdroj: Deník/PNP

Ochránci životního prostředí z Alztalu letos na jaře opět umístili „žabí ploty“ kolem okresní silnice TS 51 mezi Engertshamem a Heiligkreuzem, píše PNP. Měly zabránit masakru obojživelníků pod koly auty při přechodech vozovky. Letos tyto „zátarasy“ prodloužili o sto metrů na celkových 550 m. Během dva a půl měsíce trvajícího nasazení se u nich dobrovolníkům podařilo dvakrát denně, brzy ráno a pozdě večer, do věder nashromáždit 1527 ropuch, víc než dvakrát víc než loni, a přenést je do trdlišť, uvádí v listě hlavní organizátor Karl Schönberger. Během tří dnů vrcholícího putování bylo zachycených žab skoro 800.

Schönberger zmiňuje v PNP, že se v době protikoronavirových omezení vycházení informovali na okresním úřadě v Traunsteinu o podmínkách tohoto zachraňování zvířat a dozvěděli se, že k denním kontrolám u plotů dál mohou vycházet, protože jde o „péči o zvířata“, ale chodit mohou jen po jednom…

Po snesení plotů ochránci na exponovaném místě žabích toulek poděkovali plakátem řidičům za ježdění ohleduplné k ropuchám i jejich ochráncům, končí PNP. Karl Schönberger je na snímku druhý zprava.

Prezident zhřešil

Česko mělo svého času aféru se zasedáním politiků bez dodržení předepsaných rozestupů. Teď má svou senzaci i Rakousko. Prezident Alexander Van der Bellen a jeho žena Doris Schmidauerová byli v noci na neděli přistiženi policií při rutinní kontrole téměř půldruhé hodiny po nařízené „koronově“ uzavírací hodině v předzahrádce italské restaurace ve vídeňském vnitřním městě, informují OÖN.

Podle bulvárních listů se to stalo v 0.18 hodiny a hosté měli na stole ještě nápoje, což zákon po 23. hodině zakazuje. Pro hospodského by to mohlo mít těžké následky, za porušení předpisů o uzavírací době je pokuta až 30 000 eur. „Oficiálně byl lokál v této době už uzavřen,“ pokračují OÖN.

Van der Bellen se v neděli kál: „Šel jsem poprvé po uvolnění opatření se dvěma přáteli a manželkou se najíst. Zapovídali jsme se a bohužel přehlédli čas,“ opakoval. „To je mi opravdu líto. Byla to chyba,“ řekl. Zkritizovala ho samozřejmě nejvíc FPÖ. Její generální sekretář Michael Schnedlitz prohlásil, že kdo s takovou samozřejmostí kašle na nařízení, myslí si, že sám stojí nad zákonem. „To je na prezidenta demokratické země extrémně nevhodný postoj,“ dodal.