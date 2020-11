Koronavirová omezení letos výrazně ovlivnila návštěvnickou sezonu v Národním parku Šumava. I když první měsíce nepřijeli takřka žádní návštěvníci, v létě vzali turisté pohoří útokem a padne rekord.

„Návštěvnost letošního roku je doslova jako na houpačce. V lednu a únoru byla vlivem nedostatečné sněhové pokrývky podprůměrná. Díky zlepšení sněhových podmínek přijelo v první polovině března více návštěvníků. Jenže v polovině měsíce byl vyhlášen nouzový stav a návštěvnost opět zásadně klesla,“ popsal Josef Štemberk z NP Šumava. Dodal, že lidé nejezdili až do konce dubna. Až květnový počet záznamů se vyrovnal roku předcházejícímu a v červnu ho již překonal. O letních prázdninách byly zaznamenány rekordní hodnoty: červenec o 44 % více oproti dvouletému průměru a srpen o 27 % více. Jen do konce září přijelo do NPŠ 1,9 milionu turistů, což je více než za předchozí roky, a už teď je jasné, že padne rekord. Lidé jezdí i v listopadu, jindy „mrtvém“ měsíci.

Rekord ve výpravách

„Například na Plešném jezeře došlo k nárůstu návštěvníků o 36 procent,“ informoval vedoucí informační a strážní služby NP Šumava Adam Diviš s tím, že byly zaznamenány zajímavé trendy. V průběhu letní sezony se stíraly rozdíly mezi víkendovou návštěvností a návštěvností v běžné pracovní dny. Logicky ubylo zahraničních návštěvníků, na druhou stranu ale přijíždělo větší množství těch, kteří běžně Šumavu nenavštěvují.

Obrovský byl zájem o pravidelný program NP Šumava „Průvodci divočinou“. Uskutečnilo se rekordních 117 výprav, v jejichž rámci proškolení průvodci představili šumavskou divočinu více než tisícovce zájemců. Zájem byl i o splouvání Vltavy, vydalo se na ni nejvíce lodí za poslední čtyři sezony.