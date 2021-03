Dramatický nárůst pohřbů kvůli covidu Andrea Novotná Maurencová, majitelka kaplické Pohřební služby Maurenc, nezaznamenala. Je to tím, že působí v menším městě, ročně vypravuje něco přes stovku pohřbů, a těch vinou koronaviru přibylo hlavně loni v listopadu, kdy vrcholila druhá vlna pandemie, a také letos v lednu.

Co se ale změnilo, jsou hygienická opatření, nyní výrazně přísnější, počet pohřbů do země a také dopady vládních omezení na rodiny zemřelých. „Při manipulaci se zemřelým na sobě máme ochranné obleky, ač není potvrzené, jestli je přenos možný, ale chráníme se, jak to jde,“ říká. „To je asi ta největší změna pro nás.“

Vládní omezení

Pohřbů se může zúčastnit nanejvýš 15 lidí.

Pokud jedete na pohřeb mimo okres, je třeba účel cesty doložit např. čestným prohlášením.

Po celou dobu pohřbu musí mít pozůstalí nasazený respirátor či roušku a dodržovat rozestupy, i při sezení.

Smuteční hostina je zakázaná jak v restauraci, tak doma v kruhu rodinném.

Zemřelí s potvrzeným nebo suspektním covidem mohou být pohřbeni nebo zpopelněni, jak je obvyklé.

Zdroj: mzcr.cz

Povinnost pohřbívat covid-pozitivního zemřelého do země ve vaku ministerstvo na konci roku zrušilo. „Teď se k nám dostala informace, že pohřeb do země je možný, i pokud je zemřelý v bavlněném plátně. Covid pozitivní člověk měl u nás pohřeb do země ale jenom jednou. Všechno ostatní jsou kremace.“

Méně pohřbů do země znamenalo tedy i méně kopání hrobů. „Minulý rok až do podzimu jsme měli běžný stav, ke konci roku přišel velký útlum.“

Andrea Novotná Maurencová soucítí hlavně s rodinami, jež se musejí vypořádat s omezením počtu lidí, kteří smějí přijít na posledním rozloučení. „Měla jsem tu například paní, které zemřel manžel s covidem, a ona netušila, co má dělat, byla zoufalá. Řešila, jestli má na pohřeb pozvat jen půl rodiny.“ Pohřební služba proto začala dělat i obřady nadvakrát, aby se lidé u nebožtíka prostřídali, ke konci roku ale hodně lidí pohřeb nechalo úplně bez obřadu. „Museli by říct třeba vnoučatům, že nesmějí dědečkovi na pohřeb. To omezení nechápu, obchody jsou přitom plné lidí,“ diví se.