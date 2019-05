Setkání se uskutečnilo ve středu 29. května ve Vimperku. Jihočeská hejtmanka seznámila všechny partnery se současným stavem kůrovcové kalamity na území České republiky, Jihočeského kraje, a především v národním parku Šumava.

Za rakouskou stranu přijali pozvání poslanec zemského sněmu Horního Rakouska Schlägl Georg Ecker, ředitelka lesního hospodářství Elfriede Moserová a lesní hospodář Johannes Wohlmacher. Z Dolního Bavorska přijeli zástupce vlády a jednatel EUREGIA Kaspar Sammer, Dana Biskupová (EUREGIO), vedoucí odboru lesnictví okresu Regen Stefanie Duarte-Fernandezová a Stefan Schaffner, též z odboru lesnictví okresu Regen. Z Úřadu pro hospodářství a lesnictví okresu Cham, Horní Falc byl přítomen ředitel lesní správy Arthur Bauer. Za Kraj Vysočina se setkání zúčastnil radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Zástupci Horního Rakouska a Bavorska vyjádřili znepokojení nad skutečností, že na Šumavě leží dosud neodklizené polomy po loňské vichřici, které jsou potenciálním zdrojem kůrovce. Česká strana prý rakouské i bavorské kolegy na dvojstranném jednání ministerstev ujistila, že polomy budou okamžitě po schválení nové zonace národního parku Šumava odstraněny. To se zatím nestalo. Přitom u našich sousedů musí být strom napadený kůrovcem odstraněn do čtyř až šesti týdnů. „Kéž by tomu bylo u nás také tak,“ povzdechla si hejtmanka Ivana Stráská.

Všichni zúčastnění chápou kůrovce jako přeshraniční hrozbu. Kůrovec už není jenom český či šumavský. Pokud bude ničit lesy i v sousedních zemích, stává se problematikou přeshraniční a situaci je nutné řešit na mezinárodní úrovni. Rakousko i Německo požadují aktivní kroky k zamezení škodám i šíření kůrovce mimo území Jihočeského kraje a České republiky.

Hejtmanka Ivana Stráská a její zahraniční kolegové závěrem jednání přijali usnesení, doporučující rozšířit dvojstranná jednání na všechny dotčené regiony a státy a podniknout aktivní kroky k zamezení škodám vzniklým šířením kůrovce z území České republiky na území sousedních států. Pracovní skupina se sejde znovu v polovině července, tentokrát v Bavorsku, a bude diskutovat o dalším postupu. Všechny strany si také vymění dobré příklady z praxe.