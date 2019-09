Stala se nejznámější v Německu a vysloužila si přezdívku „Ta kráva, která chtěla být srnkou“. Její dobrodružství sledoval i náš web. Když ji našli, ujal se jí známý útulek milosti zvířat Gut Aiderbichl v okrese Deggendorf. V jeho stáji si teď o víkendu 14letá Yvonne těžce zranila pánev, pravděpodobně při kolizi s jinou krávou. Lékaři a ošetřovatelé o její život bojovali dva dny, ale nakonec ji „museli nechat odejít“, jak řekl ředitel zařízení Dieter Ehrengruber. Podle rakouského listu Kurier byla utracena.

Pracují bezpečněji

Počet pracovních úrazů v Rakousku se snížil během posledních deseti let o 24 procent, napsaly OÖN z údajů pojišťovny AUVA. V roce 2009 připadlo na 1000 zaměstnanců 37,6 nehody, nyní je to 28,6, řekl předseda hornorakouské filiálky Erhard Prugger. V této spolkové zemi bylo letos 18 500 pracovních úrazů, nepočítaje nehody při cestě do práce.

AUVA kryje nejen pracovní nehody 872 750 pojištěnců v Horních Rakousích, ale i nehody při volném čase. Ty představují 75 procent všech událostí. Pojistné zaměstnanců platí zaměstnavatel – letos 1,2 procenta mzdy. Předtím to bylo 1,3 procenta a redukce stojí pojišťovnu kolem 110 milionů eur. Kvůli tomu se ocitla v celkovém mínusu.

Vídeň je k žití

Odborný list Economist Intelligence Unit vydal znovu žebříček 140 metropolí podle kvality života, napsal Volksblatt. Podruhé za sebou vyhrála Vídeň před Melbourne, tentokrát o sedm desetin bodu. Na dalších místech jsou Sydney, Ósaka, Calgary, Vancouver, Toronto, Tokio, Kodaň a Adelaide. Následují Curych a Frankfurt, čtrnáctá je Ženeva. Do dvacítky se zařadily ještě Helsinky, Amsterdam a Hamburk. Londýn je 48., New York 58. Na opačném konci je Damašek, před ním Lagos a Dháka. Hodnoceny jsou stabilita, kultura, životní prostředí, dostupnost bydlení, kriminalita, zdraví apod.

„Vídeň pravidelně obsazuje první místa i v pořadí měst poradenské společnosti Mercer, která vyhodnocuje poněkud jiná kritéria. Ve studii z března je rakouské hlavní město na špici už pdesáté za sebou,“ dodává linecký list.

Nebezpečné léto

V červenci a v srpnu přišlo o život při nehodách na rakouských silnicích 90 lidí, o dvanáct víc než loni ve stejné době, píše Volksblatt. Od začátku roku už je u sousedů mrtvých 288. I to je víc než loni. Nejnebezpečněji bylo v létě v Dolních Rakousích, kde zahynulo 26 osob, o deset víc než loni. Po šestnácti obětech zaznamenali v Horních Rakousích a ve Štýrsku. Jen jeden člověk zahynul při nehodě ve Vorarlbersku, tři ve Vídni.

Přilepší předškolákům

V Bavorsku budou od ledna 2020 rodiče dostávat od státu „školkovné“ sto eur měsíčně, pokud roční příjem rodiny nepřesáhne 60 000 eur (s každým dalším dítětem o 5000 eur víc), píše PNP z úterního rozhodnutí kabinetu. V koaliční smlouvě CSU a strany Svobodných voličů se původně hovořilo o školkovném bez zmínění výše výdělků rodiny.

Kde se nejvíc blýskalo

Bavorsko bylo letos v létě nejbohatší spolkovou zemí na blesky, píše PNP. Od června do srpna jich tu uhodilo 1,06 milionu, dobře čtvrtina všech výbojů v Německu. Následují Dolní Sasko 503 000 a Brandenbursko 469 000 blesků. V celém Německu zahřmělo alespoň jednou v 76 z 92 dnů léta. Celkovými 4,4 milionu výbojů ale bylo léto méně bouřkové než loni.

Největší hustota blesků napadala na okres Postupim-Mittelmark v Brandenbursku (45 na kilometr čtvereční). V Bavorsku vedou Günzburg (35) a Ebersberg (33). Nejvíc bouřkových dnů bylo v Alpách – v Ga-Pa 29.