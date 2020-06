Program obnovy venkova Jihočeského kraje byl vyhlášen na podzim minulého roku. Finance si rozdělí celkem 622 žadatelů.

V případě dotací na konkrétní projekt žadatelé obdrží podle krajského náměstka pro oblast venkova Pavla Hrocha v průměru necelých 200 tisíc korun. „To se nezdá jako vysoká částka, ale tyto peníze pomohou obcím nakoupit nebo opravit to, na co jim z rozpočtu nezbývá a co pomůže zlepšit život v obci,“ sdělil Pavel Hroch.

Například městys Chlum u Třeboně zažádal o 159 000 korun na opravu kaple v Mirochově a za 81 000 korun chce nakoupit ukazatele rychlosti. Obec Chrášťany na českobudějovicku dostane 190 tisíc korun. Opraví spojovací chodbu mezi místní základní a mateřskou školou. „Chodba dostane nové vstupní dveře, nová okna a zevnitř i zvenku nový kabát. Dotace pokryje celkové náklady z necelé jedné třetiny,“ popsal starosta Josef Vomáčka.