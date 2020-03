Laboratoř na Poliklinice Jih v Českých Budějovicích:

Pedagogové si žádné volno neužívají

Zatím co se školní lavice vyprázdnily, pedagogové si volno neužívají. Podle Hany Bolkové, ředitelky Základní školy Národní v Prachaticích, ve dnech, kdy děti nemohou do školy, budou učitelé procházet potřebnými školeními. "Navíc, rodiče dětí dostávají úkoly, které by měly děti doma vypracovat," uvedla. První e-maily s úkoly dostávali například rodiče dětí z montessori tříd ze zmíněné školy už v úterý odpoledne.

Táborský festival vína zatím koronavirus neohrozil

Mimořádné nařízení vlády ohledně bezpečnostních opatření koronaviru se dotkne Táborského festivalu vína pouze částečně. Pořadatelé jsou nuceni přesunout pouze Velkou ochutnávku vín z Moravy, Čech a zahraničí a premiéru a setkání s herci filmu Bobule 3. Všechny ostatní akce festivalu, jako jsou dílčí degustace vína či snoubení vín a pokrmů, se zatím uskuteční.

"Předně bychom chtěli upozornit, že nechceme šířit žádnou paniku ohledně aktuální situace koronaviru. Jde pouze o to, že do odvolání každá veřejná akce nad 100 lidí v ČR musí být zrušena z bezpečnostních důvodů. My žádné akce prozatím nerušíme, jen jsme dvě přesunuli. To se bohužel týká Velké ochutnávky vín, která se měla konat 21. března, a slavnostní premiéry a promítání komedie Bobule 3. Ta se měla uskutečnit ve čtvrtek 12. března, ale je přesunuta na pozdější jaro. Degustace s producentem filmu, Vinařstvím Vican, se koná. O novém termínu Velké ochutnávky nyní jednáme s vinaři a Hotelem Palcát," sdělil Jiří Blafka, ředitel Táborského festivalu vína. Vstupenky na všechny akce zůstávají nadále v platnosti a lidé o gastrozážitky nepřijdou.

Nařízení vlády se snad už nedotkne dubnových akcí, včetně druhého Putování po táborských sklepech, koncertů Pokáče a Dana Bárty nebo divadel s Jaroslavem Duškem. O dalším průběhu bude Táborský festival vína informovat na jeho sociálních sítích, webu a přes newslettery.

Zákaz návštěv v domovech pro seniory

„V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě s účinností od 10. března do odvolání nařizuje zákaz návštěv osob,“ uvedla Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka MěÚSS Strakonice. Z tohoto důvodu jsou všechny domovy MěÚSS Strakonice, tedy Domov pro seniory v Lidické ulici a Domov pro seniory v Rybniční ulici včetně Domova se zvláštním režimem uzavřeny. Stejná situace platí také v Centru sociální pomoci Vodňany či Domově pro seniory v Blatné.

Gymnázium v Hradci zavedlo on-line výuku

"Z důvodů nastalé situace, kdy se od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků na naší škole, jsme se rozhodli pro tzv. on-line výuku, kdy žákům budou studijní materiály poskytovány dálkovým přístupem, přes školní e-mail. Žáci budou ve spojení se svými vyučujícími a bude tak zajištěna výuka v domácím prostředí. Dále jsme se rozhodli v současné chvíli zrušit všechny plánované výjezdy do zahraničí (Německo, Rumunsko, Velká Británie) a snažíme se najít náhradní termíny pro jejich uskutečnění. Pevně věříme, že situace se brzy dostane do běžného režimu. O vývoji situace budeme studenty i rodiče průběžně informovat," uvedla ředitelka jindřichohradeckého gymnázia Lenka Vetýšková.

Zápis na nečisto, který se měl konat ve středu 11. března od 15.30 hodin na 1. ZŠ v Jindřichově Hradci, je kvůli uzavření školy zrušený. O náhradním termínu bude vedení školy včas informovat.

Trhy se ruší, MHD jezdí jako o prázdninách

Od středy 11. března se v souvislosti s opatřeními týkajícími se šíření koronaviru ruší oblíbené trhy na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Trhy se běžně konají každý čtvrtek a sobotu. Rovněž od středy začíná platit prázdninový jízdní řád českobudějovické městské hromadné dopravy. Potvrdila to mluvčí dopravního podniku Barbora Bláhová. Doplnila, že toto opatření umožní efektivněji zajistit čištění a hygienu vozů MHD a zároveň je v souladu s očekávanou sníženou poptávkou po přepravě z důvodu uzavření škol a zrušení hromadný akcí.

Jízdní řády jsou ve formátu PDF k nalezení na stránkách https://www.dpmcb.cz/cestovani-mhd/jizdni-rady.html.

Výstaviště odložilo oblastní výstavu psů

Kvůli mimořádným opatřením vlády a zákazu pořádání hromadných akcí odložilo Výstaviště České Budějovice oblastní výstavu psů. Podle Michaely Čeňkové, tiskové mluvčí výstaviště, se měla konat 14. března 2020 a přesouvá se. "O náhradním termínu budeme návštěvníky informovat," dodala Michaela Čeňková.

"O náhradních termínech dalších akcí, které Výstaviště České Budějovice realizuje jako pronajímatel, jednáme s jejich organizátory," připojila Michaela Čeňková. Příprava výstavy HOBBY, Stavebního veletrhu, Konference pro samosprávu a Stavební konference, které se konají 13. – 17. května 2020, probíhá i nadále bez jakéhokoli omezení. "Situaci ohledně šíření koronaviru sledujeme, o realizaci květnových akcí budeme informovat v příštím týdnu," doplnila za výstaviště Michaela Čeňková.