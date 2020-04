ON-LINE REPORTÁŽ ZDE

V Jihočeském kraji zaznamenali za uplynulých 24 hodin hygienici pět nových verifikovaných případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k pondělní 18. hodině v regionu zvýšil na 154. Přibylo šest nově uzdravených, ale bohužel také jedno úmrtí. Informaci potvrzuje k pondělní 18. hodině ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Květoslava Kotrbová.

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 110 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivních bylo pět. Tři nové případy byly zachyceny na Českobudějovicku a po jednom na Strakonicku a Prachaticku. Ve dvou případech se jednalo o kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě. V prvním případě šlo o rodinný kontakt a ve druhém o kontakt na pracovišti. Ve třech případech zatím zůstává zdroj nákazy neznámý,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Velikonoční pondělí přineslo do statistik podle šéfky jihočeských hygieniků také šest nově uzdravených, kterých je tak v regionu už celkem 16, ale bohužel i jedno úmrtí v souvislosti s koronavirem. Šlo o polymorbidního pacienta ve věkové kategorii 65+ s kardiálním onemocněním. V souvislosti s COVID-19 tak zemřeli na jihu Čech od vypuknutí pandemie koronaviru tři lidé.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 7487 osob. V povinné karanténě se k pondělní 18. hodině nacházelo aktuálně stále 687 Jihočechů.

V porovnání s ostatními kraji ČR z hlediska relativního výskytu onemocnění COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtenému na 100 tisíc obyvatel regionu, si jižní Čechy s 24,03 nemocnými na 100 tisíc lidí nadále udržují pozici regionu s nejmenším výskytem onemocnění v republice. Nejvyšší relativní výskyt COVID-19 mezi kraji, konkrétně 106,1 nemocných na 100 tisíc obyvatel, vykazovala v pondělí večer Praha.

K pondělní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 89 žen a 65 mužů. „Z celkových 157 nemocných jich má 37 trvalé bydlišti na Českobudějovicku, které se tak nově zařadilo na první místo v počtu nemocných mezi jihočeskými okresy. Druhý nejvyšší počet pozitivních osob, nově 35, má trvalé bydliště na Strakonicku. Dvaadvacet nemocných vykazuje shodně Českokrumlovsko a Prachaticko, šestnáct Jindřichohradecko, čtrnáct Táborsko a osm Písecko,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

Mezi nemocnými je sedm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, pětadvacet v kategorii od 45 do 54 let a čtyřiadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 32 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.