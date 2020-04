Uzdravilo se 9704 pacientů, za poslední den 718, v nemocnicích leželo 909 lidí (za den -58), na intenzivkách z toho 227 (-11). V Horních Rakousích měli 385 nemocných a 32 zemřelých, v Dolních Rakousích 8764 (71). Už několik dnů přibývá nemocných méně než jedno procento, efektivní reprodukční faktor se vylepšil už na 0,63 procenta. „Aktivně infikovaných“ je v republice 4431, o 632 méně (12,5 %) než den předtím.

V polovině května by v Rakousku mohly otevřít muzea a „místa prezentace v kulturně-umělecké oblasti“, jak řekl vicekancléř a ministr kultury Werner Kogler (Zelení). Kdy otevřou knihovny a archivy, ještě bude oznámeno. Dál nejsou možné velké akce jako slavnosti měst a hudební festivaly, při kterých stojí mnoho lidí na malém prostoru. Jejich zákaz byl prodloužen do 31. srpna. Umělci a instituce mají být odškodněni podle Koglera „obdobně jako podnikatelé“, na „přídavném fondu“ pro oblast umění a kultury se prý pracuje.

Kdo smí přes hranice?

V Rakousku platí nové výjimky ze směrnice o vjezdu ze zahraniční, informuje linecký Volksblatt.

Cesty ze zvláštních rodinných důvodů, například návštěvy nemocných příbuzných nebo vlastních dětí v rámci péče o ně, návštěvy životních partnerů či kvůli péči o zvířata ve stájích v zahraničí budou umožněny na základě čestného prohlášení deklarovaného na hranici, bez nutnosti předkládat lékařský atest jako dosud. Při návštěvě životního partnera je ale třeba vztah věrohodně doložit, například potvrzením o bydlišti druhé osoby v Rakousku. Ministerstvo upozorňuje, že partneři ze Švýcarska a Lichtenštejnska nesmějí podle tamních zákonů k návštěvám vyjíždět – při návratu do vlasti jsou pokutováni. Občané Německa zase po návštěvě bližního v cizině delší 48 hodin musejí do karantény. V opačném směru by z rakouského hlediska „domorodci“ k sousedům vyjíždět mohli, ale do zmiňovaných zemí z praktických důvodů nesmějí, píše list – návštěva partnera z privátních pohnutek v nich nepatří k „situacím krajní nutnosti“.

Praktici mají ordinovat

Rakouská Lékařská komora doporučila svým členům vrátit se po týdnech omezení provozu na naléhavé případy k „normálu“, byť s dodržením pravidel bezpečnosti, informuje Volksblatt. Mohou znovu začít i s rutinními, kontrolními a preventivními vyšetřováními a s očkováním. Pacienti si ale mají návštěvy smluvit telefonicky a v ordinacích nosit roušky. Dodržen musí být alespoň metrový odstup (jestli i od ordinujícího, nařízení neupřesňuje). „Při plných čekárnách mají být nemocní odesláni ještě na procházky nebo na čekání na schodištích,“ píše list.

Lékařská komora požaduje po politických orgánech vyrovnávací platby pro všechny lékaře v terénu bez smluv s pojišťovnou za dobu pandémie v plné výši dle loňského obratu s odečtem dosavadních státních podpor a vyúčtovaných honorářů. Běžný provoz mají znovu nastartovat i nemocnice.

O vraždě u hranic od června

Od 3. června má zemský soud v Linci začít projednávat „čin, který vyvolal v celé zemi zděšení“, napsaly OÖN. 33letý afghánský uchazeč o azyl je obžalován z dvojnásobné vraždy a těžké loupeže. Jak náš web exkluzívně uváděl, mladík se loni 14. října pohádal se 32letým opatrovatelem běženců ve Wullowitzu na české hranici. „Atakoval tohoto pracovníka Červeného kříže nožem a pokoušel se mu proříznout hrdlo,“ popisují OÖN. „Dalším azylantům se podařilo ho od něho odtrhnout, ale ten se jim vysmekl a vrazil oběti nůž do hrudi. Pak uprchnul na odcizeném bicyklu. U blízkého statku probodl 63letého zemědělce, aby se zmocnil jeho auta. S ním odjel do Lince, kde ho zadrželi. Pobodaný opatrovatel za několik dnů následkům zranění podlehl.“

List dále uvádí, že obviněný činy od začátku doznává s tvrzením, že chtěl oběti jen postrašit. Starší zemědělec před ním vozidlo bránil a začal křičet, proto ho bodl do hrudníku. Opatrovatel ho zase pořád za něco káral a přikazoval mu… Podle psychiatrického posudku Afghánec trpí náboženskými bludy, ale v době činu byl trestně odpovědný. Hrozí mu až dvacet let nebo doživotí.

Zkrátí prázdniny?

Prezident bundestagu Wolfgang Schäuble otevřel pro zemské sněmy téma zkrácení letních prázdnin, píše PNP. To by podle něho umožnilo žákům dohnat látku po výpadku škol kvůli pandémii. „Momentálně je tak jako tak z mnoha důvodů nejasné, kdy a jak by rodiny vůbec mohly trávit letní dovolené,“ řekl Schäuble. „Konto volna mnohých je už teď kvůli pandémii notně vyčerpáno.“ On prý rozumí těm rodičům, kteří se ptají, jak by teď mohli navíc ještě organizovat šest neděl prázdnin svých dětí.

Co je úzký rodinný kruh?

Od 14. dubna je v Rakousku ze zákazu vycházení k určitým příležitostem uvolněn „úzký rodinný kruh“, píší OÖN. Ten ale není přesně definován.

Například ke svatbám mohli do 3. dubna jen snoubenci a matrikář, teď tedy onen textově neurčitý rodinný kruh. „Je třeba vyjít z toho, že se jedná o jádro rodiny, tedy o žádné pratetičky, sestřenice a podobně,“ cituje list mluvčího ministerstva zdravotnictví. Maximální počet „přípustných“ tento úřad nestanovil.

Podle „jízdního řádu“ úřadu vlády ze 6. dubna měl zmíněný výnos ministerstva „jasně upravit, že (…) pohřby jsou povoleny jen v rodinném kruhu (maximálně 30 osob) a svatby jen v nejužším kruhu (maximálně 10 osob)“. Platí ta maxima? ptá se list.

Martin Dobretsberger, právník a cechmistr pohřebních služeb, míní, že „když má někdo jedenáct dětí, nemůže to jedenácté jen tak z úzké rodiny vyškrtnout“. Jádro rodiny definuje pro oba obřady podle dědického práva: patří do něj přímí tělesní potomci, tedy děti, vnoučata a pravnoučata, rodiče, prarodič, sourozenci a švagři. Ke stížnosti, že jedna radnice povolila snoubencům ke svatbě účast jen pěti osob, dodává, že k „domovskému právu“ matriky patří i to, že nemusí připustit vůbec žádné účastníky obřadu. Právní jistotu by podle něho mohl přinést až rozsudek Nejvyššího soudu, ale ten by se dal očekávat tak za dva roky. Lidé ale potřebují jasná srozumitelná pravidla hned…

Na dotaz OÖN mluvčí úřadu vlády uvedl, že uvedené počty jsou jen orientačním měřítkem, které nemá žádnou právní platnost. „Žádný pohřeb se 33 hosty nebude policií rozpuštěn a nikdo nebude trestán,“ rozvedl mluvčí. Stejně tomu tak bude v případě „masovějších“ svateb.

Výnos ministerstva se týká jen „úředních“ obřadů. „Církve nekonají zatím žádné náboženské sešlosti, tedy ani svatby,“ uhnulo s vysvětlením ministerstvo.

Šíří víru v Brazílii

Christian Mayr (61) z hornorakouského Ennsu hrával v rockových a jazzových kapelách a jako hippie demonstroval za mír a proti atomové energii, popisují OÖN „divoké“ mládí svého krajana. Stát se knězem, na to prý ani nepomyslel. Během studia užitého umění v Linci hodně cestoval – pobýval třeba v jeskyních na Krétě či kreslil portréty v Avignonu. Při dlouhém „tripu“ z východní Afriky do Indie ho šokovaly děti ulice v Bombaji s očima žlutýma hepatitidou. „I v mých levných montérkách jsem jim připadal jako milionář,“ vzpomíná. „Tam mě napadlo stát se dobrovolníkem pro rozvojové země a něco pro potřebné udělat.“

List pokračuje, že když ho jednou ve Španělsku probudil uprostřed noci hlas z rádia, který vyprávěl o Ježíšovi, a zachránil ho tak před uhořením, začal prý znovu číst Bibli a vstoupil do lineckého semináře. Kněžské svěcení v roce 1991 v něm znovu probudilo přání stát se misionářem. Napsal dopis brazilskému biskupovi Richardu Weberbergerovi, pocházejícímu z Horních Rakous, kterého kdysi učila jeho matka v národce v Gaspoltshofenu. V roce 1995 odešel do diecéze Barreiras, která je velká skoro jako Rakousko, ale má jen 400 000 obyvatel; založil ji klášter Kremsmünster. „Mayr v ní postavil pět kostelů a několik farních center, kostely sám vymaloval a stal se v roce 2013 generálním vikářem, zástupcem biskupa,“ píší OÖN.

Předloni se rozhodl misii přerušit, aby mohl trávit čas se svými rodiči, už staršími devadesáti let. Po otcově smrti si zabukoval na červenec zpáteční letenku do Brazílie, kvůli koronaviru ale poletí později. Nyní vypomáhá na faře ve Frankenburgu. Pak by chtěl ještě pár let působit v Brazílii, ale podzim života strávit v Horních Rakousích. „Jsem doma tady i tam,“ říká v OÖN.

McDonald's otevírají

Asi 70 rakouských provozoven rychlého občerstvení v pondělí otevře svá okénka “drive-in“, byť jen v základních prodejních časech od 11 do 20 hodin a s omezenou nabídkou „klasiky“ Big Mac, cheeseburgr nebo kuřecích nuggetek. Obsluha okénka bude mít kasy na platby kartou i automaty na přijímání hotovosti, aby se nevystavovala přímému kontaktu se zákazníky. Filiálky v Linci a v Traunu nabídnou i dovážku jídel domů.

„Dofoukalo“

Plánovaná větrná elektrárna u Pfettrachu u Landshutu, která po léta zaměstnávala úřady, se postěhuje do Polska ke Gdaňsku, kam ji prodala firma EnBW, píší PNP. Její stavba byla povolena ještě před stanovením povinného odstupu od obytných budov v roce 2014, mohla se tedy realizovat, ale masivní odpor místních obyvatel a odpůrců alternativní energie slavil úspěch – zařízení, jehož díly jsou připraveny v lese k montáži, nikdy nebylo dokončeno.

Ve středu začal těžký jeřáb nakládat. „Za kolik EnBW elektrárnu prodal české APP Rentals Fidato s.r.o. v Ostravě, nechtěla firma uvést,“ pokračuje list. Projekt je podle něj provázen řadou problémů, také transport do Polska musel být odložen, protože koronavirus uzavřel hranice a přeprava prý nebude lehká ani teď, přestože k dopravě těžkého nákladu, jehož součástí jsou i sedmdesátimetrové listy rotoru, jsou v těchto dnech silnice v podstatě dost volné, končí PNP. Foto Deník/PNP/EnBW

Tajemná žena od Attersee

Hrobový nález „tajemné Litzlberčanky“ na Attersee zaměstnává hornorakouské vědce. Při výkopech stavby obytného domu v Litzlbergu u Seewalchenu byly 20. března nalezeny lidské kosti, prkna a velká kovová schránka, která se ukázala být rakví, píší OÖN. Objev poprvé potvrdil, že se v místě nacházela v 17. století protestantská modlitebna.

„Všeobecné nadšení umožnilo rychlé jednání a už pět dnů po nálezu mohl vědecký tým začít se zkoumáním. První poznatky byly senzační, rakev byla v půdě po staletí tak dobře zakonzervována, že tělo pohřbené ženy, její oblečení i hrobové doplňky byly téměř nedotčeny. Textilie a další materiál včetně kůže bot a vazby modlitební knížky byly ve skvělém stavu. Zlatý prsten s rytinou Žít pro Krista a hrobová tabulka by prý mohly vědcům pomoci k odhalení i identity zemřelé,“ uvedl list.

V příštích týdnech chtějí na pláži koupaliště v Seewalchenu postavit kontejner, v němž by veřejnosti prezentovali nález a dosavadní zjištění. Podrobnosti jsou také na https://litzlberg.ooelkg.at/. Foto Deník/OÖN/OÖ Landes-Kultur GmbH

Auta nejdou

Ve 27 zemích Evropské unie poklesl v březnu kvůli zavření většiny autosalonů ve druhé polovině měsíce počet nově k provozu přihlašovaných aut o 55,1 procenta na 567 308 kusů, píší OÖN. Nejvíc opatření zasáhlo Itálii, kde úbytek činil 85,4 procenta na 28 326 aut. Ve Francii to bylo 72,2 %, ve Španělsku o 69,3 %. Německo zaznamenalo mínus 37,7 % (VW koncern 46,2, BMW 40,7), Rakousko 66,7 % (na 10 654).