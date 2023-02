Žena z Krumlova osočila exmanžela z pedofilie. Vymyšlené obvinění soud smetl

Co bude dál? Teprve se uvidí, jestli a jaké padnou žaloby a jak se k tomu postaví odbor péče o dítě. Jedno je ale jisté, těžko napravitelné škody na vztazích mezi otcem a synem, prarodiči a vnukem a mezi jejich dalšími blízkými už byly napáchány a otci ztracený drahocenný čas strávený s dítětem nikdo nevrátí. Jak vypověděl během hlavního líčení, kvůli smyšlenému obvinění se směl se synem vídat jen několik hodin týdně, a to v přítomnosti třetí osoby.

Obžaloba z takto závažného zločinu je v případě nevinného člověka výrazným zásahem do jeho života. A byla-li zcela vyfabulovaná, jak řekl krajský soud, matku dítěte by za to měl někdo potrestat. Jak soud, tak také profesní organizace, pod jejíž hlavičkou působí a která se řídí přísným etickým kodexem. A trest by měl sloužit jako výstraha před všemi dalšími podobnými pokusy rozvrátit život někomu, s kým mám osobní spory.

Takový případ řešil před rokem a půl brněnský krajský soud. Stanula před ním, v odvolacím řízení, žena, která manžela po rozchodu obvinila ze sexuálního zneužívání jejich dětí. I tohoto otce vyšetřovatelé a znalci, před nimiž děti musely popisovat, co všechno jim údajně prováděl, očistili, a tak na lavici obžalovaných usedla sama matka. Prvoinstanční soud jí dal podmínku, ten odvolací ji ale poslal do vězení. Na tři a půl roku. Odsoudil ji za ohrožování výchovy a týrání a dal tak jasný vzkaz všem, kteří si svoje spory chtějí vyřizovat přes děti.